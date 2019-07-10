Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде

Бизнесмен купил поместье в Палм-Бич в 2008 году за $95 млн. Разделив его на три части и продав их по отдельности, он заработал около $13 млн

Дмитрий Рыболовлев (Фото: Panoramic / Zuma / ТАСС)

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида). Об этом сообщает Mansion Global.

По данным портала, на торгах последний лот ушел за $37,3 млн (год назад он был выставлен на продажу за $42 млн). Два других участка были проданы ранее за $34,4 млн и $37 млн соответственно.

Представитель Рыболовлева от комментариев отказался, подтвердив РБК лишь факт завершения сделки.

Бизнесмен купил поместье Трампа в 2008 году за $95 млн. Знакомый семьи Рыболовлева рассказал РБК, что оно приобреталось им вместе с супругой Еленой как семейная резиденция, однако в конце того же года Рыболовлева продала на развод и наложила арест на объект, в связи с чем в течение многих лет поместье в Палм-Бич пустовало. После завершения бракоразводного процесса Рыболовлев решил продать имение. По рекомендации консультантов располагавшийся на территории особняк был снесен, а поместье разделено на три участка. Таким образом он заработал от продажи участков $13 млн.

Сделка 2008 года после избрания Трампа президентом США долгое время была объектом пристального внимания СМИ из-за ее русского следа, продолжил знакомый семьи Рыболовлева. По его словам, первые два участка были реализованы относительно быстро после того, как были выставлены на продажу. Однако третий, выставленный на продажу после прихода Трампа к власти, долгое время не находил покупателя.