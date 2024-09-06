На Беломорканале восстановили судоходство после аварии

Судоходство между 10-м и 11-м шлюзами частично возобновляется, восстановить его полностью планируется 10 сентября. В конце июля на Беломорканале между этими двумя шлюзами размыло временную дамбу, погибли три человека

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Строительная перемычка на плотине Беломорканала восстановлена после прорыва, судоходство частично возобновится в ближайшее время, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Сегодня в 15:00 возобновится судоходство между шлюзами 10 и 11 Беломорканала с ограничением по осадке 2,5 м», — написал министр. 29 июля администрация канала запретила до окончания восстановительных работ движение судов между 10-м и 11-м шлюзами.

По словам Старовойта, наполнение бьефа продолжается, полностью восстановить судоходство планируется 10 сентября.

В конце июля на Беломорканале между 10-м и 11-м шлюзами размыло перемычку, установленную на время реконструкции. Вода затопила поселок при шлюзе 11 и СНТ «Балтийский». В Сегежском округе был введен режим ЧС. В результате прорыва трое погибли, еще десять человек пострадали.

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Начальник управления по строительству и реконструкции объектов водного транспорта «Ространсмодернизации» Александр Бухаров сообщал о планах завершить восстановительные работы к 1 сентября.