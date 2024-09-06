На Беломорканале восстановили судоходство после аварии
Строительная перемычка на плотине Беломорканала восстановлена после прорыва, судоходство частично возобновится в ближайшее время, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Сегодня в 15:00 возобновится судоходство между шлюзами 10 и 11 Беломорканала с ограничением по осадке 2,5 м», — написал министр. 29 июля администрация канала запретила до окончания восстановительных работ движение судов между 10-м и 11-м шлюзами.
По словам Старовойта, наполнение бьефа продолжается, полностью восстановить судоходство планируется 10 сентября.
В конце июля на Беломорканале между 10-м и 11-м шлюзами размыло перемычку, установленную на время реконструкции. Вода затопила поселок при шлюзе 11 и СНТ «Балтийский». В Сегежском округе был введен режим ЧС. В результате прорыва трое погибли, еще десять человек пострадали.
Начальник управления по строительству и реконструкции объектов водного транспорта «Ространсмодернизации» Александр Бухаров сообщал о планах завершить восстановительные работы к 1 сентября.
Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путин прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов