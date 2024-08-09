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Общество ,  
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Подрядчик назвал срок завершения ремонта после аварии на Беломорканале

Фото: Alexxx1979 / Wikimedia Commons
Фото: Alexxx1979 / Wikimedia Commons

Восстановительные работы после аварии на Беломорканале в Карелии планируют завершить к 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил начальник управления по строительству и реконструкции объектов водного транспорта «Ространсмодернизации» Александр Бухаров.

«У нас задача стоит до 1 сентября закончить все работы», — сообщил Бухаров (цитата по ТАСС).

Сейчас, по его словам, идут работы по подготовке основания для отсыпки перемычки, которую размыло водой. Также к месту работ привезли 19 тыс. куб. м песка. «Будет вестись поэтапная отсыпка с уплотнением, с наброской бутового камня. Соответственно, укрепление откосов», — уточнил Бухаров.

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Фото:Wikimedia Commons

29 июля власти Карелии сообщили, что на Беломорско-Балтийском канале между 10-м и 11-м шлюзами размыло перемычку, установленную на время реконструкции.

Вода затопила поселок при шлюзе № 11 и СНТ «Балтийский», в Сегежском округе Карелии введен режим ЧС. В результате прорыва временной дамбы погибли три человека, пострадали десять человек. Движение судов между шлюзами № 10 и № 11 на канале ограничили до окончания восстановительных работ.

Подрядчик назвал срок завершения ремонта после аварии на Беломорканале
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Теги
Карелия Беломорканал дамба ремонт
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