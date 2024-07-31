Спасатели нашли тело еще одной погибшей при аварии на Беломорканале

Фото: МЧС Республики Карелия

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Спасатели извлекли из воды тело женщины, погибшей в результате аварии на Беломорканале, сообщила пресс-служба карельского управления МЧС.

Погибшую нашли на береговой линии за населенным пунктом Кочкома. Накануне неподалеку от этого поселка Кочкома на воде нашли тело женщины. Тело еще одного погибшего нашли в том же районе, в 11 км от места прорыва.

Авария произошла утром 29 июля, на следующий день власти сообщили об одном погибшем, а 31 июля обнаружили тела двух погибших женщин.

Авария на Беломорканале произошла между 10-м и 11-м шлюзами из-за размытия перемычки, установленной на время реконструкции. Вода затопила поселок при шлюзе № 11 и СНТ «Балтийский». В Сегежском округе Карелии ввели режим ЧС. Пострадало не менее десяти человек.

Движение судов между шлюзами № 10 и № 11 на канале ограничили до окончания восстановительных работ.