Спасатели нашли тело еще одной погибшей при аварии на Беломорканале
Спасатели извлекли из воды тело женщины, погибшей в результате аварии на Беломорканале, сообщила пресс-служба карельского управления МЧС.
Погибшую нашли на береговой линии за населенным пунктом Кочкома. Накануне неподалеку от этого поселка Кочкома на воде нашли тело женщины. Тело еще одного погибшего нашли в том же районе, в 11 км от места прорыва.
Авария произошла утром 29 июля, на следующий день власти сообщили об одном погибшем, а 31 июля обнаружили тела двух погибших женщин.
Авария на Беломорканале произошла между 10-м и 11-м шлюзами из-за размытия перемычки, установленной на время реконструкции. Вода затопила поселок при шлюзе № 11 и СНТ «Балтийский». В Сегежском округе Карелии ввели режим ЧС. Пострадало не менее десяти человек.
Движение судов между шлюзами № 10 и № 11 на канале ограничили до окончания восстановительных работ.
Беломорско-Балтийский канал соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его ввели в эксплуатацию в 1933 году, строительством занимались заключенные лагерей. Общая протяженность — 227 км, из них 37,1 км — это искусственные водные пути, остальное — реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы и другие гидротехнические сооружения.
В 2022 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов ББК, которые находятся в предаварийном состоянии. Работы должны завершиться до конца 2024 года.
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