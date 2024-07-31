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Спасатели нашли тело еще одной погибшей при аварии на Беломорканале

Фото: МЧС Республики Карелия
Фото: МЧС Республики Карелия

Спасатели нашли тело еще одной погибшей при аварии на Беломорканале
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Спасатели извлекли из воды тело женщины, погибшей в результате аварии на Беломорканале, сообщила пресс-служба карельского управления МЧС.

Погибшую нашли на береговой линии за населенным пунктом Кочкома. Накануне неподалеку от этого поселка Кочкома на воде нашли тело женщины. Тело еще одного погибшего нашли в том же районе, в 11 км от места прорыва. 

Авария произошла утром 29 июля, на следующий день власти сообщили об одном погибшем, а 31 июля обнаружили тела двух погибших женщин.

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Авария на Беломорканале произошла между 10-м и 11-м шлюзами из-за размытия перемычки, установленной на время реконструкции. Вода затопила поселок при шлюзе № 11 и СНТ «Балтийский». В Сегежском округе Карелии ввели режим ЧС. Пострадало не менее десяти человек.

Движение судов между шлюзами № 10 и № 11 на канале ограничили до окончания восстановительных работ.

Беломорско-Балтийский канал соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его ввели в эксплуатацию в 1933 году, строительством занимались заключенные лагерей. Общая протяженность — 227 км, из них 37,1 км — это искусственные водные пути, остальное — реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы и другие гидротехнические сооружения.

В 2022 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию шлюзов ББК, которые находятся в предаварийном состоянии. Работы должны завершиться до конца 2024 года.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Беломорканал Карелия МЧС погибшие
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