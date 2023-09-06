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Туристы застряли в Москве из-за задержки рейса почти на двое суток

Рейс Red Sea Airlines из Москвы в Шарм-эш-Шейх задержали более чем на 40 часов
Рейс авиакомпании Red Sea Airlines из Москвы в Шарм-эш-Шейх , который должен был вылететь в ночь на 5 сентября, задерживается уже более чем на сутки. Пассажиры сообщили РБК, что рейс перенесли на следующее утро
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines № 3112 по маршруту Москва — Шарм-эш-Шейх , который должен был вылететь 5 сентября в 3:00 мск, задерживается более чем на 40 часов, рассказали РБК два пассажира.

«Нас заселили в отель, будем ждать новостей утром. Турагент сказал, что перенесли на утро», — сказал один из пассажиров.

Другой турист сообщил, что его с женой и ребенком поселили в отеле Skypoint только сегодня, хотя до этого никаких предложений о заселении в отель от туроператора «Интурист» не было. «Данную возможность случайно узнали на стойке информации в аэропорту», — уточнил турист. По его словам, их вылет должен был состояться еще 5 сентября в 3:00 ночи, но сейчас они уже не знают, что им предложит их туроператор.

Red Sea Airlines была вынуждена отложить рейсы в Шарм-эш-Шейх и обратно из-за технических проблем, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании. Ожидается, что рейс из Египта вылетит в 1:30 и прибудет в Москву в 7:15 мск в четверг, 7 сентября, а через час самолет отправится обратно в Шарм-эш-Шейх.

В «Интуристе» ранее сообщили АТОР, что о переносе рейса стало известно заранее, и все туристы, с кем удалось связаться в Москве и регионах, отправились домой. «Туристам из регионов была предоставлена гостиница. Туристам в Шарм-эль-Шейхе было продлено проживание в их отелях за счет принимающей стороны», — отметили в туроператоре.

Согласно табло аэропорта Шереметьево, в настоящее время рейс № 3112 отменен. 

РБК направил запрос в пресс-службу «Интуриста».

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В середине августа по поручению главы СК Александра Бастрыкина следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг при перевозке пассажиров (ч. 1 ст. 238 УК России, до двух лет лишения свободы) авиакомпанией Red Wings. По данным следствия, 13 августа ответственные за техническую эксплуатацию воздушного судна лица из числа работников Red Wings приняли решение о выполнении авиарейса Анталья — Москва для перевозки свыше 400 пассажиров при неисправной системы кондиционирования.

Речь идет о рейсе WZ3090 авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Антальи в Москву 13 августа в 11:35. В итоге отправление было перенесено почти на десять часов, а после того как пассажиров запустили на борт самолета, командир объявил о неисправности в системе кондиционирования, писала «Комсомольская правда». В итоге несколько человек потеряли сознание от духоты, после чего пассажиров стали выпускать обратно в аэропорт.

В последствии авиакомпания поспорила с СК о возбуждении дела: в пресс-службе Red Wings заявили, что угрозы безопасности пассажирам и самолету из-за выключенной вспомогательной силовой установки не было. Система кондиционирования воздуха на этом самолете «была и остается исправной», а в полете она «функционирует за счет работы маршевых двигателей», говорилось в сообщении авиакомпании.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Шарм-эль-Шейх Москва Шереметьево задержка рейса туристы
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