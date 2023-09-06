branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 05 сен, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 05 сен, 17:14
Как бизнесу привлекать и удерживать клиентов с помощью BNPL-сервисов Тренды, 11:47
Проверка газового оборудования: график, что проверяют и надо ли платить Недвижимость, 11:42
22 человека в мире накопили криптовалюту более чем на $1 млрд Крипто, 11:31
Плановые проверки трудовой инспекции отменены. Когда ждать внеплановую Pro, 11:31
В ДНР заявили о попытках ВСУ «прощупать оборону» в районе Новодонецкого Политика, 11:26
Кто и как создает Красную книгу Москвы РБК и ДПиООС, 11:22
ВТБ утвердил нового куратора присоединения «Открытия» Финансы, 11:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Проекты вне времени: каким будет новый дом в Крестовоздвиженском переулке РБК Недвижимость, 11:13
CAS запретил сборной США присутствовать на слушаниях по делу Валиевой Спорт, 11:13
Актер Панин раскрыл детали своего задержания в публичном доме в Эстонии Общество, 11:09
Минобороны Британии подтвердило уничтожение танка Challenger на Украине Политика, 10:57
На примере одного дома: какие тренды в архитектуре актуальны сегодня РБК Стиль, 10:55
На каких дрожжах: почему растет объем рынка элитной недвижимости Москвы Pro, 10:51
WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпийских игр Спорт, 10:49
Общество ,  
0 

Актер Панин раскрыл детали своего задержания в публичном доме в Эстонии

Актер Алексей Панин сообщил о задержании в публичном доме в Эстонии
Актер в Таллине искал где выпить и попал в публичный дом, где у него произошел конфликт с женщинами. Полиция отправила Панина в вытрезвитель на шесть часов, претензий актер не имеет
Алексей Панин
Алексей Панин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Актер Алексей Панин подтвердил РБК, что его задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель, однако обошлось без штрафов или возбуждения дела.

Его задержали в публичном доме после конфликта с женщинами. «Мне нужно было выпить 50 г, произошел конфликт, они вызвали полицию», — рассказал актер. При этом актер настаивает, что «не знал, что это публичный дом».

«Положили на шесть часов, грубо говоря, в вытрезвитель, никаких претензий к полиции», — заключил Панин.

Накануне о задержании актера в Таллине сообщило эстонское издание Bublik Delfi. Не назвавшая своего имени знакомая Панина рассказала, что актер звонил ей ночью и попросил забрать его, но она отказалась. Тогда Панина отвезли в вытрезвитель. В департаменте полиции заявили, что он «в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество, принадлежащее другому учреждению». Телеграм-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что Панин достал посуду и начал ее бить.

В начале мая против Панина завели дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, до пяти лет лишения свободы). После этого МВД России объявило актера в розыск. ТАСС и Mash писали, что поводом стал пост актера в телеграм-канале о взрыве на Крымском мосту. Панин выступает против военных действий на Украине, он признал, что радовался взрывам на мосту, однако заявил, что терроризм не оправдывал.

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Юлия Волкова Юлия Волкова
Эстония алкоголь Алексей Панин актер дебош
Материалы по теме
Против Алексея Панина завели дело об оправдании терроризма
Политика
МВД объявило в розыск Алексея Панина
Политика
Актера Алексея Панина отправили в Эстонии в вытрезвитель
Общество