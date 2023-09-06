Актер Панин раскрыл детали своего задержания в публичном доме в Эстонии

Актер в Таллине искал где выпить и попал в публичный дом, где у него произошел конфликт с женщинами. Полиция отправила Панина в вытрезвитель на шесть часов, претензий актер не имеет

Алексей Панин (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Актер Алексей Панин подтвердил РБК, что его задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель, однако обошлось без штрафов или возбуждения дела.

Его задержали в публичном доме после конфликта с женщинами. «Мне нужно было выпить 50 г, произошел конфликт, они вызвали полицию», — рассказал актер. При этом актер настаивает, что «не знал, что это публичный дом».

«Положили на шесть часов, грубо говоря, в вытрезвитель, никаких претензий к полиции», — заключил Панин.

Накануне о задержании актера в Таллине сообщило эстонское издание Bublik Delfi. Не назвавшая своего имени знакомая Панина рассказала, что актер звонил ей ночью и попросил забрать его, но она отказалась. Тогда Панина отвезли в вытрезвитель. В департаменте полиции заявили, что он «в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество, принадлежащее другому учреждению». Телеграм-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что Панин достал посуду и начал ее бить.

В начале мая против Панина завели дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, до пяти лет лишения свободы). После этого МВД России объявило актера в розыск. ТАСС и Mash писали, что поводом стал пост актера в телеграм-канале о взрыве на Крымском мосту. Панин выступает против военных действий на Украине, он признал, что радовался взрывам на мосту, однако заявил, что терроризм не оправдывал.