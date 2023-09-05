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Актера Алексея Панина отправили в Эстонии в вытрезвитель

Алексея Панина задержали в Таллине за порчу имущества в пьяном виде
В полиции сообщили, что Панина отправили в вытрезвитель за порчу имущества в состоянии опьянения. По информации SHOT, ему грозит выдворение из Эстонии или депортация в Россию, где против него заведено дело об оправдании терроризма
Алексей Панин
Алексей Панин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Актера Алексея Панина задержали в Таллине за пьяный дебош, сообщает Bublik Delfi со ссылкой на анонимный источник.

Панин пытался вломиться в чужие дома, думая, что находится в отеле, пояснила изданию собеседница, знакомая с Паниным. Женщина рассказала, что актер позвонил ей посреди ночи и попросил спасти и забрать его.

«Второй голос на другом конце провода — судя по всему, это был полицейский — сообщил мне, что Алексей находится на участке на Пинна, 4, и спросил, могу ли я забрать его. Я, естественно, отказалась, так как время третий час», — продолжила собеседница Bublik Delfi. Тогда полицейский сказал, что Панина отвезут в вытрезвитель, заключила она.

Задержание Панина подтвердили порталу в коммуникационном отделе департамента полиции и погранохраны Эстонии. «Мужчину отправили на протрезвление, поскольку он в состоянии алкогольного опьянения разбил имущество, принадлежащее другому учреждению (проступок против собственности)», — сообщили в ведомстве.

На кадрах, которые показал Bublik Delfi, видно, как полицейский ведет мужчину, похожего на Панина, в наручниках, 

Телеграм-канал SHOT сообщил со ссылкой на очевидцев, что Панин начал дебоширить около трех часов ночи. По их словам, актер где-то достал посуду и начал ее бить. Источник в дипломатических кругах сообщил каналу, что Панина могут выдворить из Эстонии или депортировать в Россию за совершение административного правонарушения.

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РБК направил запрос в коммуникационное бюро полиции Эстонии.

В мае МВД России объявило Панина в розыск, против него возбуждено дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), по этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили ТАСС и Mash, поводом стал пост актера в телеграм-канале о взрыве на Крымском мосту.

Панин в разговоре с РБК назвал это абсолютной дурью и заявил, что никогда не оправдывал терроризм. Однако актер признал, что радовался взрывам на Крымскому мосту. Оспаривать решения властей в отношении себя он отказался.

Панин по состоянию на май проживал Испании. Он выступает против военных действий на Украине.

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Теги
Мир Ландау, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Алексей Панин задержание Эстония Таллин дебош вытрезвители
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