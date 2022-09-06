Путин призвал сделать путешествия доступными для россиян с разным доходом

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россияне с различными уровнями достатка должны иметь возможность путешествовать и знакомиться с различными туристическими локациями страны, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции», — сказал глава государства.

По словам Путина, россияне должны иметь возможность помещать «традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря» и посещать Москву, Санкт-Петербург, другие культурно-исторические центры России, а также природные достопримечательности, в том числе на Дальнем Востоке и русском Севере.

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