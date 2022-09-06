Путин предложил возродить курортную зону на Каспийском море

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Курортную зону Каякент на дагестанском побережье Каспийского моря следует возродить, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития туризма.

«Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии», — сказал он.

Путин назвал Каякент одним из лучших курортов советского времени и напомнил, что там есть термальные источники и лечебные грязи с уникальными свойствами. По мнению президента, Россия может создать там «центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам».

Каякент находится в 10 км от берега Каспия и в 75 км к югу от Махачкалы.

О том, что власти начали обсуждать строительство нового курорта на побережье Каспийского моря в Дагестане, ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли и Ростуризм. Собеседник издания говорил, что проект курорта обсуждали в середине августа на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. Подходящий участок нашли в Каякентском районе республики, процитировала газета главу Дагестана Сергея Меликова.

5 сентября Меликов сообщил на Восточном экономическом форуме, что власти региона готовятся представить предложение о создании в Каякентском районе нового города-курорта.

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«Курорт мы предлагаем развивать как бальнеологический лечебный кластер. Там же возможно создание других рекреаций, которые вместят в себя все виды туризма, существующие сегодня», — сказал Меликов (цитата по ТАСС). Он добавил, что Каякент находится недалеко от аэропорта и федеральной трассы, самого древнего российского города Дербента, а также «это удобная локация к горным маршрутам». Для города уже разрабатывают мастер-план, уточнил Меликов.

В последние годы Дагестан стал популярным туристическим направлением у россиян. На сайте регионального минтуризма говорится, что в 2021 году регион посетили более 1 млн туристов, их число по сравнению с 2020-м выросло на 30%.

В августе Дагестан вошел в десятку самых популярных направлений у россиян в программе туристического кэшбека, отмечала глава Ростуризма Зарина Догузова. В этом же месяце республика вошла в число регионов, которым в будущем году выделят гранты на развитие пляжей, кемпингов и туристических маршрутов, сообщил Ростуризм.