Путин предложил возродить курортную зону на Каспийском море
Курортную зону Каякент на дагестанском побережье Каспийского моря следует возродить, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития туризма.
«Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии», — сказал он.
Путин назвал Каякент одним из лучших курортов советского времени и напомнил, что там есть термальные источники и лечебные грязи с уникальными свойствами. По мнению президента, Россия может создать там «центр, не уступающий самым известным зарубежным курортам».
Каякент находится в 10 км от берега Каспия и в 75 км к югу от Махачкалы.
О том, что власти начали обсуждать строительство нового курорта на побережье Каспийского моря в Дагестане, ранее писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли и Ростуризм. Собеседник издания говорил, что проект курорта обсуждали в середине августа на совещании по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. Подходящий участок нашли в Каякентском районе республики, процитировала газета главу Дагестана Сергея Меликова.
5 сентября Меликов сообщил на Восточном экономическом форуме, что власти региона готовятся представить предложение о создании в Каякентском районе нового города-курорта.
«Курорт мы предлагаем развивать как бальнеологический лечебный кластер. Там же возможно создание других рекреаций, которые вместят в себя все виды туризма, существующие сегодня», — сказал Меликов (цитата по ТАСС). Он добавил, что Каякент находится недалеко от аэропорта и федеральной трассы, самого древнего российского города Дербента, а также «это удобная локация к горным маршрутам». Для города уже разрабатывают мастер-план, уточнил Меликов.
В последние годы Дагестан стал популярным туристическим направлением у россиян. На сайте регионального минтуризма говорится, что в 2021 году регион посетили более 1 млн туристов, их число по сравнению с 2020-м выросло на 30%.
В августе Дагестан вошел в десятку самых популярных направлений у россиян в программе туристического кэшбека, отмечала глава Ростуризма Зарина Догузова. В этом же месяце республика вошла в число регионов, которым в будущем году выделят гранты на развитие пляжей, кемпингов и туристических маршрутов, сообщил Ростуризм.