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Открытие Венецианского кинофестиваля на фоне пандемии. Фоторепортаж

На острове Лидо открылся 77-й Венецианский кинофестиваль. Он стал первым культурным событием такого масштаба с начала пандемии коронавируса. Из-за COVID-19 организаторы ввели ряд требований: залы будут заполнены лишь наполовину, гости должны быть в масках. В программу в этом году вошли 65 фильмов из 50 стран, среди них картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Жюри возглавила актриса Кейт Бланшетт. Как прошло открытие — в фоторепортаже РБК
Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

Слева направо: члены жюри актеры Людивин Санье, Мэтт Диллон и председатель жюри актриса Кейт Бланшетт

Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

В помещениях действует требование носить маски

На фото крайние справа: член жюри Людивин Санье, глава жюри Кейт Бланшетт, а также директор фестиваля Альберто Барбера

Фото: Ettore Ferrari / EPA / ТАСС
Фото: Ettore Ferrari / EPA / ТАСС

Директор фестиваля Альберто Барбера (второй слева) с женой, итальянский министр культурного наследия Дарио Франческини (в центре) с женой и президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто.

Фото: Domenico Stinellis / AP
Фото: Domenico Stinellis / AP

В соответствии с санитарными требованиями залы кинофестиваля заполнены лишь наполовину. В связи с этим в этому году организаторы предусмотрели дополнительные площадки

Фото: Domenico Stinellis / AP
Фото: Domenico Stinellis / AP

Глава жюри Кейт Бланшетт (слева) вручила почетного «Золотого льва» за выдающиеся достижения британской актрисе Тильде Суинтон

Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters
У всех входящих на площадки фестиваля обязательно измеряют температуру. На все показы и мероприятия нужно записываться заранее, билеты приобретаются только онлайн
Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters
Фестиваль завершится 12 сентября
Теги: мультимедиа, Венецианский кинофестиваль, пандемия, коронавирус, COVID-19, кино
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