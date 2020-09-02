Общество , 02 сен, 23:45
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Открытие Венецианского кинофестиваля на фоне пандемии. Фоторепортаж
На острове Лидо открылся 77-й Венецианский кинофестиваль. Он стал первым культурным событием такого масштаба с начала пандемии коронавируса. Из-за COVID-19 организаторы ввели ряд требований: залы будут заполнены лишь наполовину, гости должны быть в масках. В программу в этом году вошли 65 фильмов из 50 стран, среди них картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Жюри возглавила актриса Кейт Бланшетт. Как прошло открытие — в фоторепортаже РБК
Слева направо: члены жюри актеры Людивин Санье, Мэтт Диллон и председатель жюри актриса Кейт Бланшетт
В помещениях действует требование носить маски
На фото крайние справа: член жюри Людивин Санье, глава жюри Кейт Бланшетт, а также директор фестиваля Альберто Барбера
Директор фестиваля Альберто Барбера (второй слева) с женой, итальянский министр культурного наследия Дарио Франческини (в центре) с женой и президент Венецианской биеннале Роберто Чикутто.
В соответствии с санитарными требованиями залы кинофестиваля заполнены лишь наполовину. В связи с этим в этому году организаторы предусмотрели дополнительные площадки
Глава жюри Кейт Бланшетт (слева) вручила почетного «Золотого льва» за выдающиеся достижения британской актрисе Тильде Суинтон
У всех входящих на площадки фестиваля обязательно измеряют температуру. На все показы и мероприятия нужно записываться заранее, билеты приобретаются только онлайн
Фестиваль завершится 12 сентября