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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВОЗ оценил возможность завершения пандемии после создания вакцины

Тедрос Аданом Гебрейесус
Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото: Theo Wargo / Getty Images)

Создание вакцины от коронавируса не приведет к завершению пандемии, общество должно учиться существовать в новых условиях. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, запись которого доступна на YouTube-странице организации.

«Даже если у нас появится вакцина, сама по себе она не приведет к завершению пандемии», — сказал он.

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Тедрос Аданом Гебрейесус

По словам главы ВОЗ, людям следует научиться контролировать заболевание с помощью уже доступных способов и изменить свою будничную жизнь так, чтобы защитить себя и окружающих.

При этом директор указал, что самоизоляция не может быть долгосрочным решением для любой страны. Как он отметил, никто не должен выбирать между жизнью и заработком средств на жизнь, здоровьем и экономикой. Гебрейесус сообщил, что ВОЗ разрабатывает со странами переход к новому этапу безопасного открытия их экономик, обществ, школ и бизнеса.

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Фото: АГН «Москва»

Он также предположил, что с пандемией удастся покончить менее чем за два года, особенно в том случае, если люди объединят усилия.

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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявили более 22 млн заболевших COVID-19. На первом месте остаются США, где зарегистрировали больше 5 млн зараженных.

В России зафиксировали 946 976 больных. Умерли 16 189 человек.

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Источник: JHU
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Теги: ВОЗ, вакцина, коронавирус
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