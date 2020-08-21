Глава ВОЗ оценил возможность завершения пандемии после создания вакцины

Тедрос Аданом Гебрейесус (Фото: Theo Wargo / Getty Images)

Создание вакцины от коронавируса не приведет к завершению пандемии, общество должно учиться существовать в новых условиях. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве, запись которого доступна на YouTube-странице организации.

«Даже если у нас появится вакцина, сама по себе она не приведет к завершению пандемии», — сказал он.

По словам главы ВОЗ, людям следует научиться контролировать заболевание с помощью уже доступных способов и изменить свою будничную жизнь так, чтобы защитить себя и окружающих.

При этом директор указал, что самоизоляция не может быть долгосрочным решением для любой страны. Как он отметил, никто не должен выбирать между жизнью и заработком средств на жизнь, здоровьем и экономикой. Гебрейесус сообщил, что ВОЗ разрабатывает со странами переход к новому этапу безопасного открытия их экономик, обществ, школ и бизнеса.