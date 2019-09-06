Памфилова прокомментировала нападение на себя

После нападения на свой дом глава ЦИК Элла Памфилова чувствует себя нормально. Об этом она заявила в ходе конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», передает корреспондент РБК.

«Все нормально, переживу я это», — сказала Памфилова.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова после нападения неизвестного посетила международную конференцию в гостинице «Украина», заявили РБК в пресс-службе ЦИК. «Подтверждаем факт нападения на дом председателя ЦИК России Эллы Памфиловой ночью 6 сентября 2019 года. Из дома ничего не похищено. Самочувствие Эллы Александровны среднее, но позволяет ей принимать участие в Международной конференции», — заявили РБК в пресс-службе ЦИК

В ночь на пятницу 6 сентября председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова подверглась нападению в своем подмосковном доме. Неизвестный проник через окно, несколько раз ударил потерпевшую электрошокером и скрылся с места преступления.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Расследование взяло на контроль руководство МВД России.