Следствие арестовало счета и имущество экс-министра Абызова на ₽27 млрд

Сумма активов и денежных средств, арестованных по делу экс-министра Михаила Абызова, почти в семь раз превышает вменяемую ему сумму ущерба. На заседании Мосгорсуда следователь оценил арестованные активы в 27 млрд руб., передает ТАСС.

«Следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества более чем в 27 млрд рублей», — заявил следователь на заседании, в ходе которого защита оспаривает арест части имущества Абызова.

Защита настаивает на том, что арест на имущество экс-министра и предпренимателя был наложен незаконно потому что стоимость арестованного многократно превышает сумму ущерба. По версии следствия, Абызов нанес компаниям ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» ущерб на сумму 4 млрд руб., выведя средства за рубеж.

Под арест по делу Абызова, в частности попали три квартиры, четыре комнаты и одно машиноместо в столице, а также два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье.