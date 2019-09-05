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Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Против Абызова возбудили дело о легализации доходов на 30 млрд руб.
Следственный комитет возбудил третье уголовное дело в отношении экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова. По версии следствия, он легализовал незаконный доход на 30 млрд
Михаил Абызов (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Следственный комитет возбудил третье по счету уголовное дело против бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию подтвердил РБК адвокат Абызова Александр Аснис.

Дело возбуждено по ст. 174.1 УК (Легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Речь идет о сумме около 30 млрд руб.

«Я могу подтвердить, что нас только что уведомили о возбуждении этого уголовного дела. С нашей точки зрения, эти дела необоснованно возбуждаются с единственной целью: оправдать наложение ареста на имущество Абызова», — заявил Аснис. Фабулу обвинения защита пока не комментирует.

Аснис напомнил, что по версии СК ущерб по основному уголовному делу Абызова составляет около 4 млрд руб., но стоимость арестованного в последнее время имущества многократно превысила эту сумму. Он добавил, что по ходатайствам СК в общей сложности было арестовано имущество экс-министра на сумму около 28 млрд руб.

И 19 соответствующих судебных постановлений Мосгорсуд впоследствии отменил девять, сообщил Аснис. После того, как Мосгорсуд начал снимать арест с имущества экс-министра, СК возбудил в отношении Абызова сначала второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательстве, которое в 2018 году, по версии следствия, принесло ему 32 млрд руб., а затем и третье дело об отмывании этих средств.

Общество
Экс-глава группы Е4 Абызова стал обвиняемым по делу о кредите Альфа-банка

Абызов был арестован в марте этого года по обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве (ст. 159 УК). По делу также проходят несколько менеджеров принадлежавших Абызову компаний. СКР считает, что в 2012–2014 годах Абызов, уже работая в правительстве и не имея права управлять бизнесом, организовал сложную сделку с собственными активами, в результате которой миноритарии его компаний понесли ущерб, а 4 млрд руб. были выведены за рубеж.

Подчиненные Абызова продали за 186 млн руб. четыре «дочки» его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris (по версии СК, также подконтрольного Абызову). Эти компании были объединены с фирмами, учрежденными Blacksiris (согласно версии следствия, однодневками). Объединенный актив по завышенной цене в 4 млрд руб. был продан компаниям СИБЭКО и РЭС, которые Абызов контролировал на 96%. В деле есть показания троих из пяти тысяч миноритариев СИБЭКО и РЭС, признанных потерпевшими.

Фигуранты дела не признают вину. По их мнению, дело инициировано не потерпевшими, а силовиками, а потерпевшие фактически не понесли убытков.

Дело о незаконном предпринимательстве, возбужденное в августе, не связано с этими событиями и относится к 2018 году, заявила защита Абызова. Параллельно СКР принял к производству дело о хищении группой Абызова «Е4» кредитов, выданных Альфа-банком; обвиняемым по нему походит бывший президент Е4 Андрей Малышев, сам Абызов не фигурирует в деле.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Михаил Абызов, Уголовное дело, СКР
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