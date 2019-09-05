Против Абызова возбудили дело о легализации доходов на 30 млрд руб.

Против Абызова возбудили дело о легализации доходов на 30 млрд руб.

Следственный комитет возбудил третье уголовное дело в отношении экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова. По версии следствия, он легализовал незаконный доход на 30 млрд

Михаил Абызов (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Следственный комитет возбудил третье по счету уголовное дело против бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию подтвердил РБК адвокат Абызова Александр Аснис.

Дело возбуждено по ст. 174.1 УК (Легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Речь идет о сумме около 30 млрд руб.

«Я могу подтвердить, что нас только что уведомили о возбуждении этого уголовного дела. С нашей точки зрения, эти дела необоснованно возбуждаются с единственной целью: оправдать наложение ареста на имущество Абызова», — заявил Аснис. Фабулу обвинения защита пока не комментирует.

Аснис напомнил, что по версии СК ущерб по основному уголовному делу Абызова составляет около 4 млрд руб., но стоимость арестованного в последнее время имущества многократно превысила эту сумму. Он добавил, что по ходатайствам СК в общей сложности было арестовано имущество экс-министра на сумму около 28 млрд руб.

И 19 соответствующих судебных постановлений Мосгорсуд впоследствии отменил девять, сообщил Аснис. После того, как Мосгорсуд начал снимать арест с имущества экс-министра, СК возбудил в отношении Абызова сначала второе уголовное дело о незаконном участии в предпринимательстве, которое в 2018 году, по версии следствия, принесло ему 32 млрд руб., а затем и третье дело об отмывании этих средств.