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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Глава Минприроды заявил о планах «серьезно реорганизовать» Росгидромет
В частности, Минприроды намерено увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения. Это обусловлено климатическими изменениями, которые становятся системой, отметил Кобылкин
Дмитрий Кобылкин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) ждет серьезная реорганизация, там должны больше работать на прогноз. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

«Очевидные климатические изменения уже становятся системой. Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз. Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане, это важно», — сообщил министр.

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По словам Кобылкина, у России хватает сил и средств на устранения стихийных бедствий. Если их не хватает у МЧС, то в таком случае подключается Минобороны. Однако, как отметил министр, ликвидация последствий ЧС является дорогостоящим мероприятием.

Отвечая на вопрос, насколько сильное влияние на возникновение чрезвычайных ситуаций оказал человеческий фактор, он сообщил, что этот показатель всегда составляет более 50-60%. «Это людям надо понимать и более внимательно относиться к тому, что они делают. <...> Есть серьезные вопросы, связанные с поведением людей», — считает Кобылкин.

Также он отметил, что Минприроды, кроме работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, движется по плану реализации национального проекта «Экология». Министр уточнил, что практически все субъекты страны с начала года включились в реформу системы обращения с твердыми коммунальными отходами. «Известно, что 31 субъект уже строит новую инфраструктуру за счет частных инвестиций. Мы переживали, что инвесторы не будут участвовать из-за низких тарифов <...> Но тем не менее все движется, все идет», — заключил он.

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В марте прошлого года тогдашний министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской предложил расформировать Росгидромет и создать на его базе отдельную государственную компанию. Он отметил, что реформирование системы Росгидромета является приоритетной задачей Минприроды.

В феврале текущего года глава Росгидромета Максим Яковенко предупредил об ухудшении прогнозов из-за нехватки денег. Он пожаловался, что синоптики не получают от государства средств на обновление материальной базы.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минприроды, Росгидромет, Дмитрий Кобылкин
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