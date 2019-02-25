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Росгидромет предупредил об ухудшении прогнозов из-за нехватки денег
Нехватка средств угрожает качеству прогнозов погоды, которые готовят российские синоптики. На недостаток финансирования в эфире НТВ пожаловался глава Росгидромета
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что Россия вскоре может опуститься вниз в рейтинге стран по точности предсказания погоды. Причиной этому служит недостаток финансирования отрасли, пояснил он в эфире телеканала НТВ.

Яковенко пожаловался, что синоптики не получают от государства средств на обновление материальной базы. «Мы в ближайшие годы, если не будет кардинального изменения финансирования, будем опускаться сначала на девятое место, потом на десятое, на одиннадцатое», — сказал глава службы в программе «Поздняков». Начальник Росгидромета напомнил, что Советский Союз входил в первую тройку стран мире по качеству и точности прогнозов погоды. По некоторым показателям российские синоптики сохраняют это место. «По итогам 2018 года точность прогноза штормовых предупреждений, то есть опасных явлений, — 95,6%. Это наивысшая за все последние десятилетия. По морским опасным явлениям стопроцентное прогнозирование», — отметил он.

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По словам главы ведомства, сейчас оно оказалось в зависимости от зарубежных стран в плане техники. В советские времена группировка спутников, принадлежащих Гидрометцентру, составляла 47 аппаратов. Сейчас синоптики пользуются лишь девятью. «Честно говоря, мы полностью зависим от информации дистанционного зондирования Земли из космоса. Если нас отключат от группировки иностранной, которую мы сейчас имеем, то у нас будут просто огромные проблемы. Потому что мы сможем видеть точки только на территории России», — сообщил Яковенко.

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Заодно он напомнил, что ежегодно ущерб российской экономике от стихийных бедствий доходит до 90 млрд руб.

Предыдущий руководитель Росгидромета, Дмитрий Киктев называл основной проблемой ведомства уход квалифицированных старых кадров и нехватку молодых специалистов. Он отмечал, что, благодаря вводу в строй суперкомпьютера, синоптики все же рассчитывают повысить качество прогнозов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Росгидромет, прогноз погоды
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