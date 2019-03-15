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В Россию вернулся первый участник списка Титова из США
Бизнесмен Леонид Кураев, обвинявшийся в краже производственной линии из калужской тюрьмы, стал первым россиянином, вернувшимся из США по линии списка Титова
Борис Титов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Участник списка Титова, бизнесмен Леонид Кураев 15 марта вернулся из Майами в Москву. О его возвращении РБК рассказал Дмитрий Григориади, представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Кураев в разговоре с РБК подтвердил, что в пятницу утром прилетел в Шереметьево.

Подробности дела Кураева РБК рассказали в аппарате бизнес-омбудсмена. Он работал в ООО «Юниторг» в Калужской области и занимался оптовой торговлей пищевыми продуктами. В феврале 2013 года его обвинили в присвоении линии по производству текстурированного соевого белка, которая находилась на территории исправительной колонии в Калужской области. Дело возбудили по ч. 4 ст. 160 (присвоение и растрата в составе организованной группы), по которой ему грозило до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, Кураев вместе с подельниками в 2012 году похитил линию по производству белка в ИК-3 ценой более 2 млн​ руб., принадлежащей ЗАО «АПК «Агрос». В середине 2012 года директор ЗАО «АПК «Агрос» Михаил Абраев подписал акт приемки-передачи оборудования без фактического получения оборудования. Как утверждают обвинители, Кураев с остальными членами группы сказал заключенным перекрасить похищенное оборудование и сменить номерные таблички. Затем они уклонились от заключения нового договора аренды с «АПК «Агрос», и ООО «Юниторг» прекратило деятельность. Линию по производства белка вывезли с территории колонии. Кураев участие в организации хищения отрицает.

В 2013 году дело в отношении Кураева и его предполагаемых подельников по ст. 160 УК прекратили в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, но продолжили уголовное преследование по ч. 2 ст. 159.4 УК (мошенничество). В конце 2013 года дело в отношении обвиняемых прекратили в связи с амнистией. После прекращения дела по ст. 160 Кураев выехал за пределы России. В феврале 2014 года прокуратура отменила постановление следователя о прекращении уголовного дела, а в марте того же года Кураева объявили в международный розыск.

В январе 2018-го он подал заявку на вступление в список Титова, который омбудсмен составил и передал президенту Владимиру Путину после встречи в Лондоне с россиянами, скрывающимися от правосудия. Предприниматели из списка считают свое преследование необоснованным. Они готовы вернуться в Россию для дачи показаний под гарантии силовых органов об отмене розыска и смене меры пресечения на несвязанные с лишением свободы.

​«После того как я попал в список Титова и президент услышал омбудсмена, заочный арест поменяли на подписку о невыезде и был снят международный и федеральный розыск», — сказал РБК Кураев.

В США находятся сотни предпринимателей из России, которым не удалось интегрироваться в стране, они хотят вернуться, сказал РБК Дмитрий Григориади.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Борис Титов, Майами, Генпрокуратура, Калужская область, УФСИН
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