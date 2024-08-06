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Политика ,  
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ТАСС узнал, что генерала из дела «Патриота» не арестовали из-за здоровья

ТАСС: генералу Шестерову не избрали меру пресечения из-за состояния здоровья
Задержанному в рамках дела о мошенничестве в парке «Патриот» генералу Шестерову изберут меру пресечения, когда позволит состояние здоровья, пока он под наблюдением врачей, сообщает ТАСС
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Фигуранту дела о хищениях в парке «Патриот», замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майору Владимиру Шестерову не избрали меру пресечения из-за состояния его здоровья, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Следствие выйдет в военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, как только позволит его состояние здоровья. В настоящее время он находится под наблюдением врачей», — рассказал собеседник агентства.

Он не уточнил состояние здоровья Шестерова.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Следствие проверит дела директора парка «Патриот» за последние три года
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Вячеслав Ахмедов

Шестерова задержали накануне, 5 августа. Также был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Дело в отношении должностных лиц парка и конгрессно-выставочного центра «Патриот» завели по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), сообщили в Следственном комитете. Ахмедова арестовали до 21 сентября.

Следствие полагает, что Ахмедов и Шестеров вместе с другими соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на поддержание работы парка «Патриот». По данным издания «Постньюс», часть сотрудников отправили на допрос с рабочих мест.

Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием, рассказывали «РИА Новости» в правоохранительных органах.

В июле силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили следственные действия. ТАСС писал со ссылкой на правоохранительные органы, что приезд следователей был связан с хищением 40 млн руб. Тогда же источники сообщили агентству, что силовики изымали документы и вели работу с Ахмедовым.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Маргарита Овсянникова
Владимир Шестеров мера пресечения состояние здоровья парк «Патриот» мошенничество
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