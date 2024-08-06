ТАСС узнал, что генерала из дела «Патриота» не арестовали из-за здоровья
Фигуранту дела о хищениях в парке «Патриот», замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майору Владимиру Шестерову не избрали меру пресечения из-за состояния его здоровья, сообщили ТАСС в экстренных службах.
«Следствие выйдет в военный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, как только позволит его состояние здоровья. В настоящее время он находится под наблюдением врачей», — рассказал собеседник агентства.
Он не уточнил состояние здоровья Шестерова.
РБК направил запрос в Следственный комитет.
Шестерова задержали накануне, 5 августа. Также был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов. Дело в отношении должностных лиц парка и конгрессно-выставочного центра «Патриот» завели по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), сообщили в Следственном комитете. Ахмедова арестовали до 21 сентября.
Следствие полагает, что Ахмедов и Шестеров вместе с другими соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на поддержание работы парка «Патриот». По данным издания «Постньюс», часть сотрудников отправили на допрос с рабочих мест.
Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием, рассказывали «РИА Новости» в правоохранительных органах.
В июле силовики приезжали в парк «Патриот» и проводили следственные действия. ТАСС писал со ссылкой на правоохранительные органы, что приезд следователей был связан с хищением 40 млн руб. Тогда же источники сообщили агентству, что силовики изымали документы и вели работу с Ахмедовым.
В Подмосковье предложили реформу правил перевода земли под дома и дачи
Bloomberg уволил репортера, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными
«Благословение небожителей» и «К себе нежно» стали книжными бестселлерами
Президент Азербайджана принял в Баку Сергея Шойгу
«Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»
Президент Бангладеш распустил парламент
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Бэнкси представил новую работу
Подборка каналов РБК в Telegram