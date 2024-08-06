ТАСС узнал подробности возбуждения дела о мошенничестве в парке «Патриот»
Следствие возбудило в отношении руководителей парка «Патриот» уголовное дело о крупном мошенничестве перед началом обыска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении неустановленных лиц (ст. 159 УК РФ) было возбуждено следователями по итогам проведенной проверки 21 июля», — приводит агентство слова собеседника.
Решение о привлечении к ответственности «ряда руководителей» следователи приняли «в ходе оперативно-следственных действий», уточнил представитель правоохранительных органов.
Силовики приезжали в подмосковный парк «Патриот» в июле 2024 года. Там они проводили следственные действия, связанные с делом о хищении более 40 млн рублей при госзакупках.
Главу парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова задержали 5 августа. По версии следствия, они причастны к хищению средств. Ахмедова арестовали до 21 сентября.
Позже агентство «РИА Новости» узнало, что он и Шестеров сотрудничают со следствием.
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