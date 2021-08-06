Попова назвала срок, за который в России могут справиться с волной COVID

Сейчас борьба с ростом заболеваемости занимает у санитарных властей два инкубационных периода, что значительно меньше, чем раньше. Однако это работает только тогда, когда соответствующие меры принимаются вовремя

Анна Попова (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Россия научилась справляться с подъемом заболеваемости COVID-19 за четыре недели, тогда как ранее поднимающуюся волну удавалось сбить за 2,5 месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, снимать действующие в стране ограничения пока рано, все они обоснованны, и в ряде регионов виден их положительный эффект. «Там, где все было сделано вовремя, весь процесс подъема занял не более четырех недель, это хороший результат. Это два инкубационных периода. Напомню, что прошлой весной это было гораздо больше. Осенью, в начале зимы это было практически 2,5 месяца, сегодня мы научились с этим справляться за четыре недели, но когда мы делаем все своевременно и правильно», — пояснила Попова.

В целом эпидемиологическая ситуация в России остается напряженной, однако заметны изменения, отметила она. Сейчас в 22 регионах наблюдается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19, в 28 регионах ситуация стабильна, то есть нет ни роста ни снижения, и еще в 35 субъектах продолжается рост заболеваемости.

С конца июля в России в сутки выявляют по 22–23 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, до этого, в первой половине месяца, показатель достигал 25 тыс. Это второй четко выраженный всплеск заболеваемости в стране, первый пришелся на конец ноября и весь декабрь. Тогда на пике в сутки фиксировали по 28–29 тыс. случаев за день.