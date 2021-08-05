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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ковид-ограничений в России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ослаблять введенные в России коронавирусные ограничения пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, трансляцию вел телеканал «Россия 1».

«Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», — сказала она.

По ее словам, в 35 субъектах России на сегодняшний день все еще наблюдается рост заболеваемости, а в 15 из них — ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей.

Попова также сообщила, что в 22 регионах страны наблюдается устойчивое снижение ежедневных суточных уровней, а в 28 регионах Роспотребнадзор фиксирует стабилизацию.

«На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в Российской Федерации <...> Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать: «Вирус не имеет возможности циркулировать», — добавила глава Роспотребнадзора.

Попова назвала долю штамма «дельта» среди заболевших коронавирусом
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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

На сегодняшний день в России более половины регионов объявили об обязательной вакцинации от COVID-19 определенных категорий граждан. 

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Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. «На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился», — говорил он.

По последним данным оперштаба, в стране за последние сутки выявили 20 370 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 794 человека, выздоровели 20 370. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве (3227), Санкт-Петербурге (1911) и Московской области (1287).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус ограничения COVID-19
Материалы по теме
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной
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Глава Минздрава заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
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