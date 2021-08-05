В Роспотребнадзоре выступили против ослабления ковид-ограничений в России

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ослаблять введенные в России коронавирусные ограничения пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, трансляцию вел телеканал «Россия 1».

«Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», — сказала она.

По ее словам, в 35 субъектах России на сегодняшний день все еще наблюдается рост заболеваемости, а в 15 из них — ухудшение ситуации с превышением среднероссийских показателей.

Попова также сообщила, что в 22 регионах страны наблюдается устойчивое снижение ежедневных суточных уровней, а в 28 регионах Роспотребнадзор фиксирует стабилизацию.

«На сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в Российской Федерации <...> Но пока мы не достигаем того уровня, чтобы сказать: «Вирус не имеет возможности циркулировать», — добавила глава Роспотребнадзора.