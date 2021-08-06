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В Greenpeace призвали власти отказаться от биоразлагаемой упаковки

Переход на биоразлагаемую упаковку не решит проблему мусора в России, а лишь усугубит ее, считают в Greenpeace. В качестве альтернативы одноразовому пластику в организации видят многоразовую упаковку и тару
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Российское отделение Greenpeace призвало российские власти отказаться от намерения заменить пластиковые товары, тару и упаковку на биоразлагаемые варианты. Соответствующее письмо организация направила главам Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, Минсельхоза и Российского экологического оператора, документ опубликован на сайте отделения.

Власти работают над списком изделий, которым предлагается найти альтернативу. Один из вариантов такого списка для Минпромторга подготовил Российский экологический оператор (РЭО). Однако в Greenpeace считают, что предложенные РЭО варианты «не решат проблему мусора в России, а лишь усугубят ее».

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Виктория Абрамченко

Предлагаемые одноразовые варианты из «биополимеров» и «биоразлагаемых полимеров» — это «ложная альтернатива», считают в организации. Как пояснили эксперты Greenpeace, у такой упаковки есть существенные недостатки. Среди них:

  • в России нет стандартов производства и маркировки изделий из биополимеров, и под таким название представлено множество материалов, каждый из которых нужно перерабатывать и компостировать разными способами. Но на практике при нынешней системе их рассортировать не получится, отметили в Greenpeace, поэтому вся такая упаковка отправится на свалку, где для нее нет условий для разложения, а частичное разложение приведет к выбросу парниковых газов;
  • производство и широкое использование биополимеров несет дополнительные риски для окружающей среды. Например, полимеры из растительного сырья частично производятся из сельскохозяйственных культур, а увеличение посевных площадей может привести к обезлесиванию, разрушению экосистем и увеличению выбросов СО2 в атмосферу, предупредили в Greenpeace;
  • оксоразлагаемые полимеры распадаются на более мелкие частицы — микропластик, который не разрушается полностью и может перемещаться по окружающей среде, в том числе попадая в организм человека с пищей, водой и воздухом. Такая упаковка должна быть направлена на специальные полигоны, но в России пока таких нет, отметили в организации;
  • переработка изделий из бумаги затруднительна, поскольку она будут загрязнена остатками пищи и непригодна к переработке, а промышленное компостирование бумаги не ведется. Кроме того, производство таких изделий приведет к росту вырубки леса, загрязнению водных объектов и воздуха, говорится в письме Greenpeace.

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Фото: FA Bobo / PA Images / ТАСС

В связи с этим в организации предложили отказаться от замены на биоразлагаемые и бумажные товары и упаковку и перейти на многоразовые варианты. Кроме того, в Greenpeace попросили власти стандартизировать внешний вид, способы применения и состав товаров и упаковки, а также оставить открытым список материалов, рекомендованных к ограничению, чтобы его можно было уточнить и дополнить.

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В марте 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластика и трудноизвлекаемых материалов. По ее словам, такой запрет может быть введен на горизонте двух лет.

В мае Абрамченко сообщила, что власти приступили к подготовке соответствующих поправок. «Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сказала она.

По словам вице-премьера, власти планируют вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. «В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое», — отметила она.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Greenpeace упаковка Экология
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