В Greenpeace призвали власти отказаться от биоразлагаемой упаковки
Российское отделение Greenpeace призвало российские власти отказаться от намерения заменить пластиковые товары, тару и упаковку на биоразлагаемые варианты. Соответствующее письмо организация направила главам Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, Минсельхоза и Российского экологического оператора, документ опубликован на сайте отделения.
Власти работают над списком изделий, которым предлагается найти альтернативу. Один из вариантов такого списка для Минпромторга подготовил Российский экологический оператор (РЭО). Однако в Greenpeace считают, что предложенные РЭО варианты «не решат проблему мусора в России, а лишь усугубят ее».
Предлагаемые одноразовые варианты из «биополимеров» и «биоразлагаемых полимеров» — это «ложная альтернатива», считают в организации. Как пояснили эксперты Greenpeace, у такой упаковки есть существенные недостатки. Среди них:
- в России нет стандартов производства и маркировки изделий из биополимеров, и под таким название представлено множество материалов, каждый из которых нужно перерабатывать и компостировать разными способами. Но на практике при нынешней системе их рассортировать не получится, отметили в Greenpeace, поэтому вся такая упаковка отправится на свалку, где для нее нет условий для разложения, а частичное разложение приведет к выбросу парниковых газов;
- производство и широкое использование биополимеров несет дополнительные риски для окружающей среды. Например, полимеры из растительного сырья частично производятся из сельскохозяйственных культур, а увеличение посевных площадей может привести к обезлесиванию, разрушению экосистем и увеличению выбросов СО2 в атмосферу, предупредили в Greenpeace;
- оксоразлагаемые полимеры распадаются на более мелкие частицы — микропластик, который не разрушается полностью и может перемещаться по окружающей среде, в том числе попадая в организм человека с пищей, водой и воздухом. Такая упаковка должна быть направлена на специальные полигоны, но в России пока таких нет, отметили в организации;
- переработка изделий из бумаги затруднительна, поскольку она будут загрязнена остатками пищи и непригодна к переработке, а промышленное компостирование бумаги не ведется. Кроме того, производство таких изделий приведет к росту вырубки леса, загрязнению водных объектов и воздуха, говорится в письме Greenpeace.