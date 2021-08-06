В Greenpeace призвали власти отказаться от биоразлагаемой упаковки

Переход на биоразлагаемую упаковку не решит проблему мусора в России, а лишь усугубит ее, считают в Greenpeace. В качестве альтернативы одноразовому пластику в организации видят многоразовую упаковку и тару

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Российское отделение Greenpeace призвало российские власти отказаться от намерения заменить пластиковые товары, тару и упаковку на биоразлагаемые варианты. Соответствующее письмо организация направила главам Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, Минсельхоза и Российского экологического оператора, документ опубликован на сайте отделения.

Власти работают над списком изделий, которым предлагается найти альтернативу. Один из вариантов такого списка для Минпромторга подготовил Российский экологический оператор (РЭО). Однако в Greenpeace считают, что предложенные РЭО варианты «не решат проблему мусора в России, а лишь усугубят ее».

Предлагаемые одноразовые варианты из «биополимеров» и «биоразлагаемых полимеров» — это «ложная альтернатива», считают в организации. Как пояснили эксперты Greenpeace, у такой упаковки есть существенные недостатки. Среди них: