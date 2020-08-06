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В Тюмени автобус въехал в книжный магазин

В результате аварии пострадали шесть пассажиров транспортного средства. Всего в автобусе в момент ДТП находились 18 человек. Водитель автобуса сообщил, что он въехал в здание, уходя от столкновения с автомобилем

В Тюмени пассажирский автобус врезался в фасад здания. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

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По данным полиции, автобус, следовавший по маршруту № 62, на Ямской улице съехал с дороги, сбил дорожный знак, а затем въехал в фасад здания. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе десятилетний ребенок. «Травмы легкого характера, всем людям оказана помощь на месте, никто не доставлялся в больницу», — уточнили в управлении.

На Сахалине перевернулся междугородний пассажирский автобус
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Фото: Николай Титов / Global Look Press

Там отметили, что находившийся за рулем водитель 1963 года рождения уходил от столкновения с другим автомобилем. «Обстоятельства в настоящее время выясняются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального ГИБДД сообщили ТАСС, что автобус въехал в фасад здания, где располагался книжный магазин. В момент аварии в автобусе находились 18 пассажиров.

В департаменте здравоохранения Томской области агентству сообщили, что на месте ДТП работали две бригады скорой помощи. Там подтвердили информацию о шести пострадавших, среди которых был десятилетний ребенок. «У всех пациентов поверхностные травмы, после осмотра и оказания помощи они оставлены на месте», — отметили в департаменте.

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Фото: МЧС России

Похожее ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Уфе осенью прошлого года. Тогда автобус с 30 пассажирами въехал в дом. Транспортное средство съехало с дороги по неизвестной причине. В результате аварии пострадали четыре человека.

Авторы: Михаил Юшков, Екатерина Костина
Теги: автобус, ДТП, Тюмень
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