В Тюмени автобус въехал в книжный магазин

В результате аварии пострадали шесть пассажиров транспортного средства. Всего в автобусе в момент ДТП находились 18 человек. Водитель автобуса сообщил, что он въехал в здание, уходя от столкновения с автомобилем

В Тюмени пассажирский автобус врезался в фасад здания. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

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По данным полиции, автобус, следовавший по маршруту № 62, на Ямской улице съехал с дороги, сбил дорожный знак, а затем въехал в фасад здания. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, в том числе десятилетний ребенок. «Травмы легкого характера, всем людям оказана помощь на месте, никто не доставлялся в больницу», — уточнили в управлении.

Там отметили, что находившийся за рулем водитель 1963 года рождения уходил от столкновения с другим автомобилем. «Обстоятельства в настоящее время выясняются», — говорится в сообщении.