На Сахалине перевернулся междугородний пассажирский автобус

Пассажирский автобус опрокинулся на трассе по пути из Углегорска в Южно-Сахалинск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областного управления ГИБДД.

Как отметил собеседник агентства, в автобусе находилось 26 человек. По предварительным данным автоинспекции, никто не пострадал, добавил он.

В то же время представитель областного минздрава сообщил агентству, что после аварии медики обследуют пятерых человек, получивших травмы легкой и средней степени тяжести.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник передает, что автобус Haier, направлявшийся из Углегорска в Южно-Сахалинск, вылетел в кювет и перевернулся на трассе Невельск — Аэропорт Шахтерск.