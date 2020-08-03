Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
На Сахалине перевернулся междугородний пассажирский автобус Общество, 08:05 РБК Pro: как TSMC стала лидером рынка чипов и чем ей это грозит Pro, 08:03 Преподаватели вузов пожаловались на плагиат и списывание из-за удаленки Общество, 08:00 Десантник сообщил детали конфликта с бойцами Росгвардии в парке Горького Общество, 07:37 Власти рассмотрят ослабление контроля за зарубежным финансированием СМИ Технологии и медиа, 07:30 Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет Экономика, 07:00 РБК Pro: почему компаниям больше не нужны регламенты и систематизация Pro, 07:00 Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами Политика, 06:42 Microsoft решила закончить переговоры о покупке TikTok до 15 сентября Технологии и медиа, 06:31 Налоговыми каникулами в кризис воспользовались лишь 2% крупных компаний Экономика, 06:00 Советник Трампа оценил шансы договориться о вооружениях с Россией и КНР Политика, 05:47 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек Общество, 05:38 Треть россиян приготовились к снижению зарплаты Общество, 05:30 Эксперты объяснили невозможность долгого режима тишины в Донбассе Политика, 05:00
Общество ,  
0 

На Сахалине перевернулся междугородний пассажирский автобус

Пассажирский автобус опрокинулся на трассе по пути из Углегорска в Южно-Сахалинск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областного управления ГИБДД.

Как отметил собеседник агентства, в автобусе находилось 26 человек. По предварительным данным автоинспекции, никто не пострадал, добавил он.

В то же время представитель областного минздрава сообщил агентству, что после аварии медики обследуют пятерых человек, получивших травмы легкой и средней степени тяжести.

Столкновение автобуса и «Газели» в Москве попало на видео
Общество

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник передает, что автобус Haier, направлявшийся из Углегорска в Южно-Сахалинск, вылетел в кювет и перевернулся на трассе Невельск — Аэропорт Шахтерск.

Ранее 14 человек, в том числе шестеро детей, пострадали при столкновении автомобиля с автобусом в Севастополе. По данным регионального МВД, водитель автомобиля Mercedes врезался в автобус, который ехал впереди.

Теги: Сахалин, автобус, ДТП
Материалы по теме
Смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Крыму. Фоторепортаж
Общество
Пассажирка автобуса погибла в аварии с грузовой «Газелью» в Москве
Общество
Во Вьетнаме 13 человек погибли в ДТП с автобусом
Общество
Читайте на РБК Pro
«Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения «Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения
Счет на секунды: как завоевать интерес посетителя лендинга Счет на секунды: как завоевать интерес посетителя лендинга
Как угон элитных авто указал на недостатки каршерингов Как угон элитных авто указал на недостатки каршерингов
Пища для размышлений: 7 типичных заблуждений начинающих рестораторов Пища для размышлений: 7 типичных заблуждений начинающих рестораторов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter