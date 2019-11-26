В Уфе вахтовый автобус въехал в дом

В Уфе автобус с 30 пассажирами выехал в дом, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД России по Республике Башкирия.

Инцидент произошел около 8:00 (6:00 мск), автобус марки «КАВЗ», двигаясь по проспекту Октября, по неизвестной причине съехал с дороги и врезался в здание. В результате ДТП в больницу для осмотра были доставлены четыре человека. Детей среди пассажиров не было.

«Это вахтовый автобус; с утра, наверное, ехали на работу», — уточнили в Госавтоинспекции.

7 ноября на востоке Москвы рейсовый автобус врезался в торговые ряды. В момент аварии пассажиров в транспорте не было, водитель не пострадал, сам автобус получил незначительные технические повреждения.

