Эксперты оценили шансы всплеска случаев COVID-19 в России после отпусков

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Подъем случаев заболевания COVID-19 в России может произойти после возвращения россиян с курортов. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Это настолько очевидно, что даже не очень понятно, что обсуждать. Там скопилось много народа, у них настроение отпускное, они контактируют, ходят в рестораны, устраивают совместные посиделки, понятно, что там намного выше будут контакты, будут происходить заражения. И люди эти поедут обратно. И у меня нет сомнений, что максимум со второй половины августа мы увидим все это дело по росту болезни», — заявил он.

По мнению Чепурнова, называть этот процесс второй волной не совсем корректно, поскольку эпидемия до конца не подавлена. Также вирусолог считает, что рост числа заболевших произойдет и без летних отпусков.

«Если бы она [эпидемия] у нас была практически подавлена, то тогда возвращение ее можно было бы назвать второй волной, а так мы видим просто колебания, совершенно отчетливо связанные с эпидемиологическим режимом. Очередной подъем, он в любом случае произойдет, даже без летних отпусков, потому что снятие ограничений приведет к усилению контактов и увеличению количества случаев», — сказал вирусолог.