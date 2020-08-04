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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили шансы всплеска случаев COVID-19 в России после отпусков

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Подъем случаев заболевания COVID-19 в России может произойти после возвращения россиян с курортов. Об этом РБК сообщил ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Это настолько очевидно, что даже не очень понятно, что обсуждать. Там скопилось много народа, у них настроение отпускное, они контактируют, ходят в рестораны, устраивают совместные посиделки, понятно, что там намного выше будут контакты, будут происходить заражения. И люди эти поедут обратно. И у меня нет сомнений, что максимум со второй половины августа мы увидим все это дело по росту болезни», — заявил он.

По мнению Чепурнова, называть этот процесс второй волной не совсем корректно, поскольку эпидемия до конца не подавлена. Также вирусолог считает, что рост числа заболевших произойдет и без летних отпусков.

«Если бы она [эпидемия] у нас была практически подавлена, то тогда возвращение ее можно было бы назвать второй волной, а так мы видим просто колебания, совершенно отчетливо связанные с эпидемиологическим режимом. Очередной подъем, он в любом случае произойдет, даже без летних отпусков, потому что снятие ограничений приведет к усилению контактов и увеличению количества случаев», — сказал вирусолог.

Инфекционист допустила всплеск зараженных COVID-19 после отпусков
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РБК отметил, что усиление заболеваемости осенью может быть связано в большей степени с изменением погодных условий, которые способствуют развитию вируса, чем с возвращением россиян с курортов.

«У нас еще заболевание находится на таком уровне, что говорить о второй волне не приходится. У нас довольно стабильная ситуация, и на протяжении длительного времени уже идет примерно одинаковое количество зараженных людей в Москве и в России вообще. Поэтому говорить сейчас о второй волне сложно. Я не уверен, что само это возращение [россиян с курортов] приведет к какой-то большой заболеваемости. Другое дело, что будут меняться погодные условия, станет холодно, и в этих условиях гриппу и другим заболеваниям, в том числе COVID-19, станет легче, конечно, развиваться, поэтому осенью вполне возможно усиление заболеваемости», — считает он.

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«Скажем, в Крыму сейчас нет особой заболеваемости, в Сочи тоже как будто нет таких данных, что там широко это распространено, поэтому с твердостью прогнозировать, что у нас будет сильнейший подъем, совсем необязательно. К тому же наши противоэпидемические службы готовы уже, и народ знает примерно, как нужно защищаться от эпидемии», — добавил он.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ранее завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова высказала мнение, что повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией можно ожидать в сентябре, когда большинство путешественников вернется домой. По ее мнению, рост не будет сильным, поскольку часть населения уже переболела, а диагностика стала лучше.

На Кубани четвертый день подряд регистрируется рекордный суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции. 1 августа было зафиксировано 99 новых случаев заражения, 2 августа — 107, 3 августа — 113, по данным на 4 августа — 119 случаев. Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки выявлено в Краснодаре — 41.

Теги: коронавирус, отпуска, новости, курорты
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