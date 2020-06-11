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Суд досрочно освободил осужденного за госизмену ученого Лапыгина

Здание Московского районного суда Твери
Здание Московского районного суда Твери (Фото: moskovsky.twr.sudrf.ru)

Московский районный суд Твери досрочно освободил из колонии ученого Владимира Лапыгина, бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ФГУП «ЦНИИмаш»), которого в 2016 году осудили за госизмену. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Вчера ходатайство Лапыгина об условно-досрочном освобождении было удовлетворено судом», — заявили в суде.

Лапыгина, которому на момент приговора было 76 лет, в сентябре 2016 года осудили за государственную измену на семь лет колонии строгого режима.

Следствие обвиняло ученого в передаче за рубеж информации, являющейся государственной тайной. Детали преступления не разглашались из-за грифа «секретно».

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Теги: госизмена, суд, ЦНИИмаш, новости
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