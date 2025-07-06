Росавиация оценила ситуацию в Шереметьево и Пулково на фоне задержек

На вечер 6 июля в России приостановлены полеты в пяти аэропортах, среди них Пулково. Там и в московском Шереметьево отменены в общей сложности свыше 250 рейсов, задерживаются — около сотни

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Авиатранспортная система России на фоне введения ограничений справляется с проблемами, сообщили в Росавиации. В аэропортах Шереметьево и Пулково (Санкт-Петербург) продолжаются задержки и отмены рейсов.

«Ситуация управляема, авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

В Пулково на фоне ограничений, которые периодически вводятся 5-6 июля (на 19:15 мск 6 июля аэропорт приостановил работу) было отменено к 18:00 того же дня на прилет и вылет 90 рейсов, задержаны более чем на два часа 37. В Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс, задержано 56 рейсов. Готовятся к вылету 15 тыс. пассажиров 76 рейсов — самолеты поднимутся в небо, как ожидается, до 21:00.

Наблюдаются сбои и в работе нижегородского аэропорта Стригино. На прилет и вылет там было отменено 26 рейсов и 13 задержано более чем на два часа (на 18:00 6 июля).

В других аэропортах ситуация штатная, отметил Кореняко. На 19:25 приостановлена работа, помимо Пулково, воздушных гаваней в Иванове, Пскове, Калуге, Тамбове.

Ассоциация туроператоров России сообщала, что из-за проблем в авиаперевозках стало сложнее приобрести железнодорожные билеты из Петербурга в Москву. Вечером 5 июля на поезда на 6 июля оставался лишь один билет. На сайте РЖД на 19:35 6 июля в наличии 11 билетов на вечер по этому направлению, как убедился корреспондент РБК, на 7 июля осталось около 50 билетов.

Кореняко отметил, что на 6-8 июля на этом маршруте есть более 8 тыс. мест в вагонах разных категорий, при необходимости будут добавлены дополнительные вагоны.