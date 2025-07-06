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Военная операция на Украине ,  
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Транспортный коллапс между Москвой и Петербургом. Главное

Как ограничение полетов повлияло на сообщение между Москвой и Петербургом
Сюжет
Военная операция на Украине
Ограничение работы аэропортов в Петербурге и Москве привело к задержкам и отмене сотен рейсов. Для поездок в столицу из Петербурга люди стали покупать железнодорожные билеты, что, как сообщала АТОР, привело к их дефициту
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На фоне временного закрытия столичных и петербургского аэропортов 5-6 июля пассажирам стало сложнее добираться из Петербурга в Москву и в обратном направлении.

Закрытие аэропортов

  • Паузы в работе Пулково начались в ночь на 5 июля (сначала с 23:25 4 июля по 1:50, затем с 2:49 по 5:44; время дано по публикациям Росавиации). В течение дня 5 июля воздушная гавань также прекращала работу с 16:32 по 17:40, потом с 22:15 по 0:29. 6 июля аэропорт работает штатно.
  • 5 июля была ограничена работа московского Шереметьево: около 11:00 Росавиация сообщила, что вылеты из аэропорта приостановлены из-за «ограничений в ряде секторов московской воздушной зоны и усиления ветра». В 14:38 служба заявила, что аэропорт снова работает штатно.
  • Примерно с 23:40 и до 0:10 в ночь на 6 июля была ограничена работа аэропортов Домодедово и Жуковский.
  • Аэропорт Внуково в эти дни работает без сбоев.
  • 5-6 июля останавливалась работа и других российских аэропортов: среди них нижегородский, калужский, псковский, кировский и др.

Задержки авиарейсов

  • 5 июля в Пулково в целом за сутки, согласно данным табло, были отменены более 70 рейсов на вылет, с задержкой отправились свыше 100 рейсов. На прилет также были отменены около 70 перелетов, многие рейсы тоже прибывали с задержкой.
  • На 16:00 6 июля в Пулково 13 вылетающих рейсов имеют статус отмененных, свыше 50 — задержанных. По табло можно увидеть, что многие уже отправленные рейсы тоже вылетели с задержкой. Из прилетающих 20 рейсов — отменены, также много ожидающихся с задержкой. РБК в аэропорту сообщили, что Пулково работает штатно, но для стабилизации расписания потребуется время.
  • Пауза в работе Шереметьево 5 июля привела к тому, что на 21:00 было отменено 174 рейса на прилет и вылет, на период более двух часов были задержаны 47 рейсов, сообщала Росавиация.
  • 6 июля (на 16:00) в Шереметьево отменены девять вылетающих рейсов, десятки отправились в пункты назначения с задержкой. Тоже самое — с прилетом: 20 перелетов обозначены как отмененные, многие прибыли с задержкой, часть задержаны в аэропортах вылета.

Проблемы с железнодорожными билетами

Ситуация с приостановкой работы аэропортов вызвала рост спроса на железнодорожные билеты. Утром 6 июля Ассоциация туроператоров России сообщила, что в продаже полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву. Вечером 5 июля на следующий день оставался один билет, на 7 июля билеты «тоже стремительно заканчиваются».

Как убедился корреспондент РБК около 16:00 6 июля, на поезда из Петербурга в Москву на 7 июля осталось менее 50 билетов, в обратном направлении свободных мест несколько сотен.

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) сообщила 6 июля, что следит за числом свободных мест в поездах между Москвой и Петербургом и при необходимости и технической возможности примет решение об использовании дополнительных вагонов на маршруте.

Уничтожение беспилотников

Минобороны сообщало, что 5-6 июля над российскими регионами (до 16:00 воскресенья) были сбиты примерно 350 дронов. Из них в Московском регионе — восемь, в Ленинградской области — шесть.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Пулково Шереметьево Москва Санкт-Петербург поезда
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