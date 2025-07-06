Роспотребнадзор открыл горячую линию в связи с отменой и задержкой рейсов

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с задержкой, отменой и переносами авиарейсов, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Специалисты готовы ответить, можно ли поменять билет, как вернуть деньги и положена ли моральная компенсация от авиакомпании. По этим и другим вопросам служба предлагает обратиться по бесплатному номеру 8 800 555 49 43.

В ведомстве напомнили, что в случае задержки пассажир имеет право отказаться от перелета, потребовать вернуть полную сумму, получить возмещение убытков, компенсацию морального вреда и бесплатные услуги от перевозчика. В их числе — хранение багажа, напитки после двух часов ожидания и горячая еда после четырех.

5 и 6 июля Росавиация объявляла об ограничениях в работе столичных аэропортов Шереметьево из-за сильного ветра, а также в Домодедово и Жуковском на фоне сообщений об атаках украинских дронов. Прием и выпуск рейсов приостанавливали в петербургском Пулково, в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля, а также Пскова.

По данным Минтранса на утро 6 июля, за сутки в Шереметьево был задержан 241 рейс, еще 158 отменено, в Пулково — 36 и 87 соответственно.