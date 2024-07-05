Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Москвы на фоне грозы

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме на фоне грозы, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«На 20:30 мск аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают штатно», — написал он.

Кореняко отметил, что из-за непогоды девять самолетов, направлявшихся в Шереметьево, ушли на запасные аэродромы. Пять лайнеров приземлились в нижегородском аэропорту Стригино, два — в московском аэропорту Внуково. По одному рейсу перенаправили в Домодедово и петербургский аэропорт Пулково.

По данным с табло московских аэропортов, во всех четырех вечером наблюдаются задержки рейсов как на прилет, так и на вылет.

Ливень с грозой и градом прошел в Москве во второй половине дня 5 июля. Замглавы города Петр Бирюков сообщил, что в отдельных районах столицы выпало до 20% месячной нормы осадков, больше всего — на северо-западе, севере города и в Зеленоградском административном округе.

Позднее на город обрушилась вторая волна ливней, власти предупредили, что она будет мощнее первой.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус не исключал, что в некоторых районах Москвы в течение суток выпадет до половины месячной нормы осадков.