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Москвичей предупредили о мощной волне ливней в ближайшие часы

Мэрия предупредила москвичей о более мощной волне ливней вечером 5 июля
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Новая, более мощная волна ливней с градом и грозами ожидается в Москве поздним вечером 5 июля, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

«В ближайшие часы столицу может накрыть более мощная волна ливневых дождей с грозами, градом, усилением порывов ветра до 25 м/с», — сказано в сообщении.

Москвичей предупредили о мощной волне ливней в ближайшие часы
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Ливень с грозой и градом уже прошел в Москве во второй половине дня 5 июля. Замглавы города Петр Бирюков сообщил, что в отдельных районах столицы выпало до 20% месячной нормы осадков, больше всего — на северо-западе, севере города и в Зеленоградском административном округе.

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Фото:Роскосмос

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в некоторых районах Москвы в течение суток выпадет до половины месячной нормы осадков.

Департамент транспорта рекомендовал москвичам пользоваться метро для поездок по городу из-за непогоды.

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