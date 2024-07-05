Роскосмос показал снимок движущегося на Москву урагана

Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» показала снимок со спутника «Метеор-М», на котором запечатлен ураган, движущийся в сторону Москвы. Фотографию опубликовала пресс-служба компании в телеграм-канале.

По данным российского МЧС, 5 июля в Москве пройдет ливень с грозой, крупным градом и ветром, скорость порывов которого достигнет 25 м/c. В отдельных районах западного Подмосковья уже пошел дождь, местами выпал град.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что непогода придет в столицу во второй половине дня. Из-за этого температура воздуха снизится. В отдельных районах столицы, со слов синоптика, в течение суток выпадет от трети до половины месячной нормы осадков.

Департамент транспорта рекомендовал москвичам пользоваться метро для поездок по городу из-за непогоды.