Роскосмос показал снимок движущегося на Москву урагана
Госкорпорация «Роскосмос» показала снимок со спутника «Метеор-М», на котором запечатлен ураган, движущийся в сторону Москвы. Фотографию опубликовала пресс-служба компании в телеграм-канале.
По данным российского МЧС, 5 июля в Москве пройдет ливень с грозой, крупным градом и ветром, скорость порывов которого достигнет 25 м/c. В отдельных районах западного Подмосковья уже пошел дождь, местами выпал град.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что непогода придет в столицу во второй половине дня. Из-за этого температура воздуха снизится. В отдельных районах столицы, со слов синоптика, в течение суток выпадет от трети до половины месячной нормы осадков.
Департамент транспорта рекомендовал москвичам пользоваться метро для поездок по городу из-за непогоды.