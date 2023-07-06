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Жители Москвы без регистрации не смогут подать документы на визу Италии

Визовый центр Италии перестал принимать документы от москвичей без постоянной регистрации
Россияне, имеющие временную регистрацию в Москве и области, с 6 июля не смогут подать документы в визовом центре Италии в столице. Теперь центр будет принимать заявления на визы только у лиц с постоянной регистрацией
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Визовый центр Италии в Москве с 6 июля перестал принимать документы от россиян, не имеющих постоянной регистрации в Москве и области, сообщается на сайте организации.

«Начиная с 6 июля визовый центр Италии в Москве (VMS) не принимает документы у жителей из регионов России, имеющих временную регистрацию в Москве», — говорится в сообщении.

Россияне с постоянной регистрацией в Санкт-Петербурге, Пскове, Мурманске, Архангельске, Вологде, Великом Новгороде, соответствующих областях и в Республике Карелия должны подавать документы в итальянский визовый центр в Санкт-Петербурге.

Остальные граждане России должны обращаться в компанию Almaviva, пояснили в организации.

4 июля визовый центр Италии предупредил об увеличении сроков обработки запросов из-за «обстоятельств организационного и технического характера». Заявителей попросили подавать документы минимум за 15 рабочих дней до начала поездки. Срок рассмотрения запроса может достигать 30 календарных дней с момента подачи заявки.

В сентябре 2022 года ЕС прекратил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. После этого визовый сбор для россиян вырос с €35 до €80, а также появилась необходимость предоставлять дополнительные документы.

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Входящие в ЕС Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония закрыли въезд для туристов из России, а Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия прекратили выдавать гражданам страны шенгенские визы.

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Виктория Громова Виктория Громова
визовый центр Италия документы Москва Московская область временная регистрация
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