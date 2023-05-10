Визовые центры в России нарастили прибыль вопреки санкциям. Инфографика

В 2022 году возможности путешествий для россиян резко сократились — полеты были прекращены почти во все страны Европы, а часть из них запретили россиянам въезд по туристическим визам. Несмотря на это, доходы визовых центров в прошлом году только выросли по сравнению с предыдущими годами. Сказалось то, что во время пандемии возможностей для поездок было еще меньше.