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Визовые центры в России нарастили прибыль вопреки санкциям. Инфографика

Визовые центры вопреки санкциям начали зарабатывать после пандемии

В 2022 году возможности путешествий для россиян резко сократились — полеты были прекращены почти во все страны Европы, а часть из них запретили россиянам въезд по туристическим визам. Несмотря на это, доходы визовых центров в прошлом году только выросли по сравнению с предыдущими годами. Сказалось то, что во время пандемии возможностей для поездок было еще меньше.

Визовые центры в России нарастили прибыль вопреки санкциям. Инфографика

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Анастасия Санникова, Полина Химшиашвили, Анастасия Серова
визы путешествия Россия Европа
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