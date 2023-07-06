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Глава ГИБДД предупредил, что уклонисты не смогут получить права

Глава ГИБДД Черников: не явившиеся по повестке в военкомат не смогут получить права
Россияне, не явившиеся по повестке в военкомат, не смогут получить или обменять права, а также зарегистрировать машину, заявил глава ГИБДД. 11 июля вступит в силу приказ, по которому у уклонистов будут временно отбирать права
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Не явившиеся по повестке в военкомат россияне не смогут получить водительские права или заменить их, заявил глава ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции.

«Те, кто у нас не явился, интегрированы базой данных, и мы видим тех, кто не явился, в общей федеральной системе по линии Госавтоинспекции. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он добавил, что база данных обновляется ежедневно, и «все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть».

11 июля в силу вступает приказ, которым предусмотрено, что военнообязанным ограничат права на управление автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат.

Отменить ограничения должны будут после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета. Autonews писал, что поводом для отмены помимо явки в военкома, может стать удовлетворенная жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не обязан был исполнять требование о явке.

Приказ МВД был разработан в начале июня. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с Autonews допускал, что, если автомобилист с временно недействительным водительским удостоверением сядет за руль, ему грозит такая же ответственность, как если бы он был лишен водительских прав. Согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП за вождение без прав грозит штраф 30 тыс. руб., либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

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Осенью 2022 года, после начала частичной мобилизации в России, президент Владимир Путин поручил сформировать государственный информационный ресурс «с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета». Появление реестра военнообязанных предусмотрено поправками в законодательство, которые он утвердил 14 апреля.

Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток и вводит ограничения для тех, кто не пришел в военкомат. Помимо управления транспортом это запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что реестр заработает к осеннему призыву. Обычно он проводится с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году из-за частичной мобилизации сроки начала призыва сдвигали на 1 ноября.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ГИБДД Михаил Черников водительские права повестка уклонисты

Встреча с
Игорем Шуваловым

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