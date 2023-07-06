Глава ГИБДД предупредил, что уклонисты не смогут получить права

Глава ГИБДД Черников: не явившиеся по повестке в военкомат не смогут получить права

Россияне, не явившиеся по повестке в военкомат, не смогут получить или обменять права, а также зарегистрировать машину, заявил глава ГИБДД. 11 июля вступит в силу приказ, по которому у уклонистов будут временно отбирать права

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Не явившиеся по повестке в военкомат россияне не смогут получить водительские права или заменить их, заявил глава ГИБДД Михаил Черников на пресс-конференции.

«Те, кто у нас не явился, интегрированы базой данных, и мы видим тех, кто не явился, в общей федеральной системе по линии Госавтоинспекции. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он добавил, что база данных обновляется ежедневно, и «все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть».

11 июля в силу вступает приказ, которым предусмотрено, что военнообязанным ограничат права на управление автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат.

Отменить ограничения должны будут после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета. Autonews писал, что поводом для отмены помимо явки в военкома, может стать удовлетворенная жалоба автомобилиста, в которой он доказал, что не обязан был исполнять требование о явке.

Приказ МВД был разработан в начале июня. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с Autonews допускал, что, если автомобилист с временно недействительным водительским удостоверением сядет за руль, ему грозит такая же ответственность, как если бы он был лишен водительских прав. Согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП за вождение без прав грозит штраф 30 тыс. руб., либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Осенью 2022 года, после начала частичной мобилизации в России, президент Владимир Путин поручил сформировать государственный информационный ресурс «с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета». Появление реестра военнообязанных предусмотрено поправками в законодательство, которые он утвердил 14 апреля.

Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток и вводит ограничения для тех, кто не пришел в военкомат. Помимо управления транспортом это запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что реестр заработает к осеннему призыву. Обычно он проводится с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году из-за частичной мобилизации сроки начала призыва сдвигали на 1 ноября.