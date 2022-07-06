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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сноса дома Шагина в Петербурге

Дом, построенный на рубеже XVIII–XIX веков, находится на набережной Фонтанки. 24 июля Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей Петербурга о сносе здания
Фото: save_spb / Telegram
Фото: save_spb / Telegram

Следователи возбудят уголовное дело по факту проведения работ по сносу здания — объекта культурного наследия «Дом А.Я. Шагина (Зыковых)», расположенного на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении ведомства.

20 июня о начале разборки стен здания сообщило движение «Живой город», через два дня жители соседних с домом Шагина зданий пожаловались на снос в СК. Тогда Бастрыкин поручил другому на тот момент и.о. руководителя управления СК по Санкт-Петербургу, Дмитрию Иванову, провести проверку по данному факту.

Как отмечено в сообщении СК, Бастрыкину доложили, как идет расследование возбужденного в конце мая уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками Комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга (КГИОП), а также о проверке аналогичных противоправных действий на других объектах. Власти Петербурга указывали, что в КГИОП не поняли сути претензий СК.

6 июля, пишет «Фонтанка», «Живой город» сообщил, что дом Шагина сносят «ускоренными темпами». «В самое ближайшее время от здания останутся лишь фасадная стена и коробка парадной лестницы. Результатом демонтажных работ стало повреждение обоих соседних домов», где появились «глубокие трещины по всей высоте фасадных стен», сообщается на сайте движения.

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Как отмечает «Живой город», дом Шагина был построен на рубеже XVIII–XIX веков. В середине 1870-х годов его владелец, купец Алексей Шагин, решил надстроить трехэтажный особняк еще одним этажом и изменить лицевой фасад дома. При перестройке были сохранены все ранее существовавшие капитальные стены и внутренняя структура здания. В конце XIX века в доме располагалась редакция исторического журнала «Русская старина», который редактировал новый владелец здания, генерал Сергей Зыков.

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В советские годы дом Шагина был жилым, в 1990-х его расселили, и до 2008-го он принадлежал различным ведомствам, а затем оказался у ЗАО «Нежилой фонд Консалт». Дом собирались переделать под гостиницу. В 2018 году собственником стал топ-менеджер структуры Иркутской нефтяной компании, процесс перестройки дома под гостиницу возобновился. В 2019 году со здания сняли охранный статус, писали жители соседних домов в своей жалобе в СК, после этого начались строительные работы.

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Теги
Лилия Пашкова
Следственный комитет снос зданий историческое здание Санкт-Петербург
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