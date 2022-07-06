Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сноса дома Шагина в Петербурге

Дом, построенный на рубеже XVIII–XIX веков, находится на набережной Фонтанки. 24 июля Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей Петербурга о сносе здания

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Следователи возбудят уголовное дело по факту проведения работ по сносу здания — объекта культурного наследия «Дом А.Я. Шагина (Зыковых)», расположенного на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. незамедлительно возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении ведомства.

20 июня о начале разборки стен здания сообщило движение «Живой город», через два дня жители соседних с домом Шагина зданий пожаловались на снос в СК. Тогда Бастрыкин поручил другому на тот момент и.о. руководителя управления СК по Санкт-Петербургу, Дмитрию Иванову, провести проверку по данному факту.

Как отмечено в сообщении СК, Бастрыкину доложили, как идет расследование возбужденного в конце мая уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками Комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга (КГИОП), а также о проверке аналогичных противоправных действий на других объектах. Власти Петербурга указывали, что в КГИОП не поняли сути претензий СК.

6 июля, пишет «Фонтанка», «Живой город» сообщил, что дом Шагина сносят «ускоренными темпами». «В самое ближайшее время от здания останутся лишь фасадная стена и коробка парадной лестницы. Результатом демонтажных работ стало повреждение обоих соседних домов», где появились «глубокие трещины по всей высоте фасадных стен», сообщается на сайте движения.

Как отмечает «Живой город», дом Шагина был построен на рубеже XVIII–XIX веков. В середине 1870-х годов его владелец, купец Алексей Шагин, решил надстроить трехэтажный особняк еще одним этажом и изменить лицевой фасад дома. При перестройке были сохранены все ранее существовавшие капитальные стены и внутренняя структура здания. В конце XIX века в доме располагалась редакция исторического журнала «Русская старина», который редактировал новый владелец здания, генерал Сергей Зыков.

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В советские годы дом Шагина был жилым, в 1990-х его расселили, и до 2008-го он принадлежал различным ведомствам, а затем оказался у ЗАО «Нежилой фонд Консалт». Дом собирались переделать под гостиницу. В 2018 году собственником стал топ-менеджер структуры Иркутской нефтяной компании, процесс перестройки дома под гостиницу возобновился. В 2019 году со здания сняли охранный статус, писали жители соседних домов в своей жалобе в СК, после этого начались строительные работы.