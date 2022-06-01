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В Смольном не поняли претензий СК из-за сноса дореволюционных зданий

СК завел дело против чиновников петербургского Комитета по охране памятников истории, заподозрив их в превышении полномочий при выдаче заключений о сносе дореволюционных зданий. В Смольном заявили, что не понимают претензий
Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости
Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

В петербургском Комитете по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) заявили «Фонтанке», что не понимают сути претензий Следственного комитета, который завел уголовное дело против сотрудников комитета из-за подготовки ко сносу исторических зданий.

«КГИОП не может понять смысл предъявляемых претензий, поскольку не является органом, уполномоченным на определение или изменение дат постройки зданий», — сообщили в комитете.

Там указали, что КГИОП не отвечает за включение исторических зданий в границы территорий объектов культурного наследия: это определяется законом «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон».

В Петербурге завели дело из-за подготовки к сносу дореволюционных зданий
Общество
Фото:СК России

Накануне СК завел в отношении чиновников КГИОП уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК). По версии следствия, неустановленные сотрудники комитета выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия. Кроме того, они разрешали снос зданий, заменяя год их постройки на период времени позже 1917 года, считают в СК. Это позволило вывести здания из-под действия закона, согласно которому в Петербурге охраняются дома, построенные до революции.

В Следственный комитет ранее обратились депутаты Заксобрания Петербурга и муниципальные образования города. Они сообщили, что КГИОП разрешил реконструкцию доходного дома Лапина по адресу Рижский проспект, 26А, под многоквартирный дом. Как указали в СК, здание было построено в 1840 году и имеет историческую и архитектурную ценность. Сносить его запретил суд, но вопреки этому у дома появилась строительная техника, а застройщик и подрядчик обнесли здание по периметру строительным забором.

Как писала «Фонтанка», к сносу дома готовилось ООО «Цесма» — дочернее предприятие компании «СЭТЛ». Компания направила соответствующее уведомление в Госстройнадзор, но ведомство не приняло его, указав, что сперва нужно получить разрешение на строительство объекта. В «Цесме» заявили, что сейчас не ведут никаких работ на этом месте, компания может их начать только после получения разрешения.

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Следственный комитет заявил, что намерен проверить законность сноса дома купца Петра Масалева в поселке Песочный. Кроме того, ведомство заинтересовалось еще тремя объектами: зданием Васильевского винного городка, корпусом торговых бань Екимовой и манежем лейб-гвардии Финляндского полка. Снос последнего начался в апреле. В КГИОП настаивают, что это здание не является объектом культурного наследия, оно было кардинально перестроено еще в XX веке и от исторической постройки XIX века «почти ничего не осталось». В комитете добавили, что разрешение на снос выдал суд.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Санкт-Петербург Смольный уголовное дело превышение полномочий исторические здания
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