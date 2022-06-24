Бастрыкин поручил проверить жалобы из-за сноса Дома Шагина в Петербурге

Дом Шагина (Фото: sledcom.ru)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку из-за жалоб жителей Санкт-Петербурга на снос Дома Шагина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Иванову Д.А. организовать доследственную проверку по данному факту и представить оперативный доклад», — говорится в сообщении.

Кроме того, ход исполнения поручения был поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

В жалобе обратившиеся указывают, что с Дома Шагина сняли охранный статус в 2019 году. Соответствующее распоряжение подписал глава КГИОП Сергей Макаров. После этого на месте начались строительные работы.

Дом Шагина находится на набережной Фонтанки. Он получил название по имени бывшего владельца — купца Алексея Шагина. Здание известно также тем, что в нем размещалась редакция журнала «Русская старина».



В 1990-х Дом Шагина расселили, до 2008 года он принадлежал различным ведомствам, а затем оказался у ЗАО «Нежилой фонд Консалт». Тогда дом собирались переделать под гостиницу. В 2018 году собственником стал топ-менеджер структуры Иркутской нефтяной компании, процесс перестройки дома под гостиницу возобновился.