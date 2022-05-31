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В Петербурге завели дело из-за подготовки к сносу дореволюционных зданий

Чиновников петербургского Комитета по охране памятников истории заподозрили в том, что они разрешали снос дореволюционных зданий, меняя в документах даты их постройки. В частности, речь идет о доходном доме Лапина
Фото: СК России
Фото: СК России

Следственный комитет завел уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286) против сотрудников петербургского Комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры (КГИОП), сообщает ведомство.

Следствие считает, что сотрудники КГИОП выдавали положительные заключения о сносе исторических зданий, заменяя при этом год их постройки на период времени позже 1917 года. Это позволило вывести здания из-под действия закона, согласно которому в Петербурге охраняются дома, построенные до революции.

В частности, комитет разрешил реконструкцию доходного дома Лапина по адресу Рижский проспект, 26А, под многоквартирный дом, заявили в СК. Здание было построено в 1840 году и имеет историческую и архитектурную ценность, указали в ведомстве. Суд запретил его сносить, но, несмотря на это, у дома появилась строительная техника. Застройщик и его подрядчик подготовились к работам и обнесли здание по периметру строительным забором.

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В СК сообщили, что получили обращение депутатов Заксобрания Петербурга и муниципальных образований города о том, что строительная компания готовится к сносу дома Лапина. Название компании в сообщении ведомства не приводится. «Фонтанка» со ссылкой на депутата Закосбрания Бориса Вишневского пишет, что речь идет об ООО «Цесма» — дочернем предприятии компании «СЭТЛ» (в июле прошлого года «Деловой Петербург» сообщал, что «Цесма» арендует участок на Рижском проспекте, 26, и холдинг Setl Group планирует построить там жилой комплекс).

Вишневский ранее направил запрос в Госстройнадзор, и 30 мая получил ответ. В службе заявили, что не приняли уведомление «Цесмы» о планируемом сносе дома Лапина, и указали, что сперва нужно получить разрешение на строительство объекта. В «Цесме» «Фонтанке» заявили, что сейчас не ведут никаких работ на этом месте. «Будучи законопослушной компанией, проводить демонтажные работы мы бы начали только после получения разрешения на строительство», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщили в СК, ведомство проводит проверку в отношении еще трех объектов: манежа лейб-гвардии Финляндского полка, здания Васильевского винного городка и корпуса торговых бань Екимовой. Следователи также проверяют законность сноса дома купца Петра Масалева в поселке Песочный.

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В КГИОП настаивают, что манеж лейб-гвардии Финляндского полка никогда не был объектом культурного наследия, и суд разрешил его снос. По словам председателя комитета Сергея Макарова, от исторической постройки XIX века «почти ничего не осталось», так как здание было кардинально перестроено еще в середине XX века.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Санкт-Петербург Следственный комитет историческое здание снос Александр Бастрыкин
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