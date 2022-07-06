Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер
Бизнесмен Алишер Усманов отозвал свой иск о разводе с тренером по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, сообщает «РИА Новости». Суд прекратил производство по делу.
РБК направил запрос в судебный участок мирового судьи № 205. Представитель Усманова отказался от комментариев.
Бизнесмен подал исковое заявление 4 мая. Две недели спустя представители сторон провели беседу, после чего супругам дали время, чтобы принять окончательное решение.
Супруги женаты с 1992 года.
Усманов после начала российской военной операции на Украине попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Бизнесмен назвал решение этих стран несправедливым, заявив, что основанием для них послужили «сфабрикованные и голословные обвинения», которые задели его «честь, достоинство и бизнес-репутацию». В мае он решил обжаловать свое включение в санкционный список Евросоюза в Европейском суде общей юрисдикции. Из-за ограничений бизнесмен приостановил свои полномочия президента Международной федерации фехтования (FIE).
Усманов — основатель и основной акционер группы USM (49%), которой принадлежат компании «Металлоинвест» и «МегаФон». По оценке Forbes, его состояние составляет $15,4 млрд. В мае The Times оценивала состояние Усманова в £10 млрд ($11,97 млрд). Миллиардер выбыл из десятки богатейших людей Великобритании по версии газеты: по сравнению с 2021 годом он потерял шесть позиций, оказавшись на 11-й строчке рейтинга.
Ирина Винер-Усманова с 2008 года занимает пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Среди ее воспитанниц — Алина Кабаева, Ирина Чащина, Ляйсан Утяшева, Евгения Канаева и другие.