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СК попросил арестовать трех генералов МВД за злоупотребление полномочиями

Следствие просит арестовать обвиняемых на два месяца по подозрению в злоупотреблении полномочиями, вероятно, за покупку имущества за счет средств ведомственного фонда для личных целей. Им грозит до десяти лет лишения свободы
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте помощника главы МВД и экс-главы петербургского ведомства Сергея Умнова и других высокопоставленных сотрудников городской полиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Кроме Умнова по делу проходят начальник отдела правового обеспечения управления ГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Елена Копьёва, начальник УГИБДД главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов, а также бывший заместитель начальника управления МВД по региону Иван Абакумов. Следствие просит арестовать их на два месяца. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

ФСБ задержала помощника Колокольцева, экс-главу МВД Петербурга
Политика
Сергей Умнов

ФСБ задержала Умнова вечером 5 июля. Его привезли в Москву поместили в изолятор временного содержания (ИВС) на Петровке. У Умнова, Семенова и Абакумова утром 6 июля прошли обыски, отмечали в МВД. Копьёву среди фигурантов ведомство не упоминало.

По версии следствия, чиновники из руководства петербургского главка МВД с 2016 по 2020 год покупали на средства Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущество и использовали его в личных целях. Согласно информации СПАРК, фонд занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.

Первым о расследовании дела в отношении трех генералов МВД в ночь на 6 июля сообщил «Коммерсантъ». Газета писала, что обвиняемые «настойчиво рекомендовали местным бизнесменам жертвовать средства в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые потом фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям».

О вмешательстве отдельных сотрудников петербургского управления МВД в дела фонда также писал портал 47news. По его данным, они «обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег» от петербургских бизнесменов. Фонд создали по инициативе бизнесмена Дмитрия Михальченко, бывшего руководителя холдинга «Форум», уточнял 47news. 28 июня его приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу 1 млн руб. по делу о хищении 1,2 млрд руб. при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огарево.

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Теги
Татьяна Зыкина
Санкт-Петербург злоупотребление полномочиями уголовное дело арест МВД
Материалы по теме
ФСБ задержала помощника Колокольцева, экс-главу МВД Петербурга
Политика
«Коммерсантъ» узнал о деле против трех генералов МВД о злоупотреблениях
Общество
Главу ГИБДД по Петербургу задержали по делу о злоупотреблениях
Общество
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