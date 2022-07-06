«Коммерсантъ» узнал о деле против трех генералов МВД о злоупотреблениях

Дело связано с пожертвованиями в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». По нему проходит в том числе помощник главы МВД Сергей Умнов

Против трех генералов МВД, в том числе помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Санкт-Петербурге, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, утром 5 июля оперативники провели обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму. На работу и домой с обысками нагрянули к помощнику главы МВД генерал-лейтенанту Сергею Умнову (с марта 2012 года по февраль 2019 года руководил главком МВД по Петербургу), начальнику ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майору Алексею Семенову, бывшему главному тыловику того же главка генерал-майору в отставке Ивану Абакумову, а также к нескольким полицейским в звании полковника.

Следственные действия связаны с расследованием дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), возбужденного в июле 2020 года. Сначала производство по делу велось в ГСУ СКР по Петербургу, откуда его впоследствии передали в центральный аппарат ведомства.

По версии следствия, генералы «настойчиво рекомендовали местным коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», которые потом фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям», сообщает издание. После обысков Умнова и Семенова отправили на допрос.

Абакумов, проживавший в последнее время в Крыму, год назад походил по делу о подделке или обороте поддельных документов. Оно касалось использования фальшивого больничного листа, генералу грозило до года заключения или принудительных работ. Однако Абакумов избежал наказания в связи с истечением срока давности.

Накануне об обысках у Умнова и Семенова сообщал также портал 47news.

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Летом прошлого года первый апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда и освободил из следственного изолятора бывших заместителей начальника следственного департамента МВД, генерал-майоров юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также полковника Александра Брянцева. По версии следствия, они пытались развалить дело против бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в хищении недвижимости в центре Москвы, им инкриминировалась ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями).

В конце июня этого года Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего первого замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД генерала Александра Мельникова по обвинению в получении взятки. По версии следствия, он и еще трое обвиняемых вымогали у бизнесмена 100 млн руб. за закрытие уголовного дела. Мельников свою вину отрицал.