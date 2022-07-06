Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 60,16 (+2,98) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 58,51 (+3,43) Инвестиции, 05 июл, 15:55
Алиханов не счел блокадой запрет на ввоз и вывоз товаров из Прибалтики Политика, 04:16
«Коммерсантъ» узнал о деле против трех генералов МВД о злоупотреблениях Общество, 03:42
Сотрудники нефтегазовой отрасли в Норвегии прекратили забастовку Политика, 03:24
В Великобритании назначили новых глав Минфина и Минздрава Политика, 02:36
В Госдепе сообщили об ожидании повода для встречи Лаврова и Блинкена Политика, 02:33
Умер журналист-международник Георгий Зубков Общество, 01:53
Климов предупредил о риске «катастрофических событий» из-за НАТО у границ Политика, 01:29
В Невинномысске на территории химзавода произошел пожар Общество, 00:51
Госдеп посоветовал не ждать встречи Блинкена с Лавровым на G20 Политика, 00:27
Байден прочитал письмо арестованной в России баскетболистки Политика, 00:06
Банки отметили всплеск спроса на льготную ипотеку после снижения ставок Недвижимость, 00:01
Кого из российских спортсменов дисквалифицировали за наркотики Спорт, 00:00
Глава РАН объяснил призыв к ученым «не стучать касками на Горбатом мосту» Политика, 00:00
Суд приостановил деятельность КТК на месяц Бизнес, 05 июл, 23:59
Общество ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о деле против трех генералов МВД о злоупотреблениях

Дело связано с пожертвованиями в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». По нему проходит в том числе помощник главы МВД Сергей Умнов

Против трех генералов МВД, в том числе помощника главы ведомства Владимира Колокольцева, возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Санкт-Петербурге, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, утром 5 июля оперативники провели обыски в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве и Крыму. На работу и домой с обысками нагрянули к помощнику главы МВД генерал-лейтенанту Сергею Умнову (с марта 2012 года по февраль 2019 года руководил главком МВД по Петербургу), начальнику ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти генерал-майору Алексею Семенову, бывшему главному тыловику того же главка генерал-майору в отставке Ивану Абакумову, а также к нескольким полицейским в звании полковника.

Следственные действия связаны с расследованием дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), возбужденного в июле 2020 года. Сначала производство по делу велось в ГСУ СКР по Петербургу, откуда его впоследствии передали в центральный аппарат ведомства.

По версии следствия, генералы «настойчиво рекомендовали местным коммерсантам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», которые потом фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям», сообщает издание. После обысков Умнова и Семенова отправили на допрос.

Генерал МВД Мельников получил семь лет колонии по делу о мошенничестве
Общество
Иван Виков и Александр Мельников

Абакумов, проживавший в последнее время в Крыму, год назад походил по делу о подделке или обороте поддельных документов. Оно касалось использования фальшивого больничного листа, генералу грозило до года заключения или принудительных работ. Однако Абакумов избежал наказания в связи с истечением срока давности.

Накануне об обысках у Умнова и Семенова сообщал также портал 47news.

Читайте на РБК Pro
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Подключаются к мозгу и не подходят спортсменам: 7 мифов о протезах
Статьи

Летом прошлого года первый апелляционный суд отменил решение Мосгорсуда и освободил из следственного изолятора бывших заместителей начальника следственного департамента МВД, генерал-майоров юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также полковника Александра Брянцева. По версии следствия, они пытались развалить дело против бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в хищении недвижимости в центре Москвы, им инкриминировалась ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями).

В конце июня этого года Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего первого замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД генерала Александра Мельникова по обвинению в получении взятки. По версии следствия, он и еще трое обвиняемых вымогали у бизнесмена 100 млн руб. за закрытие уголовного дела. Мельников свою вину отрицал.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
генерал МВД уголовное дело
Материалы по теме
В Астрахани главу управления Росгвардии обвинили в злоупотреблениях
Политика
Главу ФНС Пензенской области задержали по делу о злоупотреблениях
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter