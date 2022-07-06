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Главу ГИБДД по Петербургу и его зама задержали по делу о злоупотреблениях

По версии следствия, с 2016 по 2020 год ряд лиц из руководства петербургского главка МДВ купили на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО имущество в целях личного использования. Деньги в фонд привлекали от бизнесменов
Алексей Семенов
Алексей Семенов (Фото: ГИБДД МВД России)

Начальник УГИБДД главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и его бывший заместитель Иван Абакумов задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщается на сайте МВД.

По этому же делу задержан помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов.

Как сообщили в МВД, у задержанных прошли обыски по уголовному делу, возбужденному в июне 2020 года по статье о злоупотреблении полномочий. По версии следствия, с 2016 по 2020 год ряд должностных лиц из руководства петербургского главка МДВ купили на средства Фонда «Содействия программам ГУВД СПб и ЛО» имущество в целях личного использования. Как следует из данных СПАРК, этот фонд занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения.

Семенова назначили начальником управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти в октябре 2017 года. До этого он был замглавы управления инспекции. В ноябре 2021 года «Фонтанка» сообщила, что Семенов написал рапорт об уходе, но его не удовлетворили. В МВД эти данные не подтвердили.

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Как сообщал «Коммерсантъ», расследованием дела против трех генералов МВД занялся центральный аппарат СК. По версии следствия, они «настойчиво рекомендовали местным бизнесменам жертвовать средства в Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, которые потом фактически бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия, принося определенные преференции и жертвователям», пишет издание.

О том, что некоторые сотрудники управления МВД по Петербургу вмешивались в дела фонда и «обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег» от петербургских бизнесменов, также сообщал 47news. По данным издания, фонд был создан по инициативе бизнесмена Дмитрия Михальченко, бывшего руководителя холдинга «Форум». 28 июня его приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу 1 млн руб. по делу о хищении 1,2 млрд руб. при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огарево.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
злоупотребление полномочиями МВД ГИБДД Санкт-Петербург Сергей Умнов
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