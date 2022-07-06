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ФСБ задержала помощника Колокольцева, экс-главу МВД Петербурга

Помощник главы МВД Сергей Умнов подозревается в превышении полномочий и доставлен в ИВС на Петровке. Он не признает свою вину. По делу также проходят высокопоставленные сотрудники петербургской полиции
Сергей Умнов
Сергей Умнов (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Помощник главы МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке. Об этом RT сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Виновным себя не признаю», — передали наблюдатели слова задержанного.

Умнов с марта 2012 по февраль 2019 года руководил управлением МВД по Санкт-Петербургу. Затем его назначили помощником главы МВД России Владимира Колькольцева.

По данным «Коммерсанта», накануне у Умнова дома и в рабочем кабинете прошли обыски, следственные действия связаны с расследованием дела по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), возбужденного в июле 2020 года. В МВД это подтвердили, уточнив, что следственные действия провели сотрудники главного управления собственной безопасности ведомства и ФСБ.

Как сообщили в полиции, с 2016 по 2020 год должностные лица из числа руководящего состава петербургского главка МВД злоупотребляли должностными полномочиями — приобретали имущество на средства Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

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Алексей Семёнов

По делу также проходят начальник управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов и бывший заместитель начальника МВД по Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов, их тоже задержали.

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Об обысках у Семенова накануне сообщал портал 47news. Абакумов в последнее время проживал в Крыму, год назад он походил по делу о подделке или обороте поддельных документов, но избежал наказания в связи с истечением срока давности.

Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти был основан в 2008 году. По данным 47news, он создан по инициативе Дмитрия Михальченко, экс-руководителя холдинга «Форум», которого 28 июня приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 1 млн руб. по делу о хищении 1,2 млрд руб. при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огарево.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
МВД Петровка злоупотребление полномочиями Сергей Умнов
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