При взрыве на месторождении Тенгиз в Казахстане погибли два человека

Фото: tengizchevroil.com

Двое рабочих погибли в результате взрыва на нефтегазовом месторождении Тенгиз на западе Казахстана, со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Атырауской области сообщил Orda.kz.

«Пострадали еще трое. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 156 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сказали в пресс-службе департамента полиции.

Взрыв произошел около 10:30 по местному времени (8:30 мск). На месторождении проводили гидротест в трубе с атмосферным газом. Труба не выдержала давление и взорвалась. Информацию об этом Orda.kz подтвердили в компании «Тенгизшевройл». Это совместное предприятие американских компаний Chevron и ExxonMobil, национальной компании «КазМунайГаз» и «дочки» российского ЛУКОЙЛа LUKArco, которое занимается разработкой месторождения.

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Месторождение Тенгиз было открыто в 1979 году. Оно находится в Атырауской области Казахстана, в 350 км к юго-востоку от города Атырау, и относится к Прикаспийской нефтегазоносной провинции.

После того как в 2001 году был запущен Каспийский трубопроводный консорциум (крупнейшие акционеры — «Транснефть» (24%) и «КазМунайГаз» (19%), нефть с месторождения начала поставляться по трубопроводу в Новороссийск. На него приходится две трети всех поставок из республики.

В конце марта Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что два из трех причальных устройств на терминале под Новороссийском, которые позволяют загружать нефть в танкеры на значительном расстоянии от берега, получили повреждения после шторма. КТК временно вывел их из эксплуатации для обследования и ремонта.

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