На крупнейшем в России газовом месторождении в ЯНАО произошел пожар
В Ямало-Ненецком автономном округе на промышленной площадке «Газпром добыча Уренгой» произошла разгерметизация нитки газового коллектора с последующим возгоранием, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«16 июня в 0:30 мск на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после инцидента сотрудники компании оперативно приостановили работы производственных мощностей, перераспределили потоки газа и через несколько часов ликвидировали возгорание. «В 2:50 производственные мощности снова запущены в работу. Произошедшее не повлияло на выполнение плановых показателей по добыче газа», — уточнили в компании.
ООО «Газпром добыча Уренгой» — на 100% дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания разрабатывает крупнейшее в России Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение (Большой Уренгой), открытое в 1966 году. Его начальные запасы газа (С1+С2) составляли 10,9 трлн куб. м.
В начале августа прошлого года на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое произошел пожар. Потушить его удалось спустя сутки, а подача газа возобновилась спустя двое суток. В результате инцидента никто не пострадал, но были повреждены конструктивные элементы здания и оборудование на площади 2 тыс. кв. км.
Именно в Уренгое берет начало центральный газотранспортный коридор, который затем в центре России разветвляется на белорусское и украинское направления. Из-за аварии поставки по трубопроводу Ямал — Европа сократились в два раза, а цены на газ выросли до рекордных на тот момент значений, до $545 за 1 тыс. куб. м.