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К начальнику ГИБДД Петербурга и Ленобласти пришли с обысками

Алексей Семёнов
Алексей Семёнов (Фото: ГИБДД МВД России)

Дома и в кабинете у начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова идут обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным 47news, следственные действия проводят сотрудники управления «М» (занимается противодействием коррупции в правоохранительных органах) ФСБ и Следственного комитета.

Издание пишет, что обыски связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), которое СК Петербурга завел в июле 2020-го. Тогда оперативники провели следственные действия в 11 коммерческих межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) и в квартире экс-главы отдела регистрационно-экзаменационной работы Виктора Пичугина.

Как пишет 47news, ранее обыски по тому же делу прошли у экс-заместителя по тылу начальника ГУ МВД, генерал-майора Ивана Абакумова и экс-начальника автохозяйства ГУ МВД Луня, а также в офисе «Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти».

Материал дополняется

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