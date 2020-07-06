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Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

Дмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, о слове «дефицит», имея в виду продукты питания, россияне могут забыть. Интервью с министром опубликовало агентство ТАСС.

«Мне кажется, Россия имеет все возможности забыть о слове «дефицит» в отношении продуктов питания. У нас на протяжении последних лет производство продукции АПК демонстрирует рост. Российское сельское хозяйство находится на высоком уровне развития. А сама парадигма нашей отрасли сменилась с импортозамещающей на экспортно ориентированную», — заявил Патрушев.

Он уточнил, что даже в условиях пандемии и принятых мер самоизоляции, сельскохозяйственные предприятия «ни на день не останавливали свою работу». «С учетом повышенного спроса в марте-апреле потребности покупателей в основных продуктах питания полностью обеспечивались существующими объемами производства», — отметил министр.

В этом году ожидается урожай зерновых в объеме 122,5 млн тонн, в том числе до 75 млн тонн пшеницы, что позволит и обеспечить потребности страны и увеличить экспорт. По другим видам сельхозпродукции производство будет или на уровне прошлого года, или немного выше, заверил Патрушев. «Отдельно скажу о молоке — в прошлом году его производство во всех категориях хозяйств увеличилось на 2,4% и достигло 31,3 млн тонн. В этом году нам предстоит выйти на уровень порядка 32 млн тонн. Это серьезный показатель, но я надеюсь, мы его обеспечим», — пообещал министр.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
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