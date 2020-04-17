Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 18:38
Олимпийский чемпион по волейболу перейдет в казанский «Зенит» Спорт, 19:29 Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Политика, 19:28 Минсельхоз обвинил элеваторы в завышении цен на отгрузку зерна Бизнес, 19:21 В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи в России Бизнес, 19:18 От Джима Керри до Брэда Питта: 8 кинозвезд без актерского образования Стиль, 19:11 Депутат Мосгордумы сообщил об улучшении состояния Надежды Бабкиной Общество, 19:07 Коронавирус поставил мир перед угрозой дефицита кофе Экономика, 19:03 Умерли два зараженных коронавирусом сотрудника предприятий «Роскосмоса» Общество, 18:56 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:53 Братья Хант пытались скупить все серебро мира. А в итоге разорились Quote, 18:44 Власти Карелии организуют КПП на въездах в республику Общество, 18:38 Главный тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд из Испании Спорт, 18:31 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 апреля Общество, 18:25 Теннисный Кубок Лэйвера отложили на год из-за коронавируса Спорт, 18:24
Пандемия коронавируса ,  
0 

Коронавирус поставил мир перед угрозой дефицита кофе

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 грозит оставить плантации кофе в Латинской Америке без сборщиков. Между тем запасы необжаренных бобов в США уже сократились до пятилетнего минимума
Starbucks SBUX $75,27 -2,69% Купить
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Распространение в странах Латинской Америки коронавирусной инфекции COVID-19 создает угрозу возникновения дефицита кофе, предупреждает Bloomberg. По данным агентства, ранее прогнозировалось, что в 2020 году спрос на кофе превысит предложение, но недостача будет покрыта за счет остатка предыдущих урожаев. Однако начало пандемии привело к «паническим закупкам» кофе (в США запасы необжаренных бобов упали до минимума за пять лет), а COVID-19 теперь угрожает и сбору нового урожая.

Случаев заражения COVID-19 в странах Латинской Америки, поставляющих на мировой рынок кофе, пока существенно меньше, чем в Европе или США (в Бразилии — около 31 тыс. (1952 смерти), Перу — примерно 12,5 тыс. (274 смерти), в Колумбии — чуть больше 3,2 тыс. (144 смерти), данные университета Джонса Хопкинса), однако уже сейчас болезнь грозит оставить плантации кофе без сборщиков. Между тем в Колумбии большую часть урожая кофе до сих собирают вручную.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 апреля
Общество

Bloomberg напоминает, что работа сборщиков кофе в Латинской Америке относится к низкооплачиваемым, при этом живут работники скученно, что создает высокий риск распространения коронавируса даже в том случае, если заражен оказался лишь один человек.

Исполнительный директор Национальной федерации производителей кофе Колумбии (Fedecafe) Роберто Велес признает, что болезнь уже привела к некоторым проблемам. По его словам, Fedecafe принимает меры, чтобы обеспечить привлечение необходимого для уборки урожая числа работников, в том числе за счет привлечения увольняемых в других сферах экономики. Однако ситуацию осложняет также введение в регионах, где расположены плантации кофе, ограничений на передвижение.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Непростая ситуация и в Перу. Сбор урожая должен начаться здесь уже в мае, однако гендиректор кооператива Cecovasa (объединяет выращивающие кофе хозяйства) Джимми Ларико опасается, что работников может не хватить. Тем более, что и сами фермеры покидают свои фермы из-за нехватки в регионе обычно завозимых сюда продуктов и других товаров первой необходимости.

«Многие люди покидают свои фермы. Урожай окажется в опасности, если карантин сохранится», — говорит Ларико, по словам которого, уходят целые семьи, вынужденные идти пешком из-за введенных ограничений на движение транспорта.

Bloomberg отмечает, что рост спроса на кофе может замедлить закрытие кафе и ресторанов, однако это может еще сильнее ухудшить положение латиноамериканских производителей. Вдобавок к нехватке рабочей силы они столкнутся еще и с проблемами сбыта.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Евгений Калюков
Теги: кофе, Бразилия, Колумбия, Перу, коронавирус
Материалы по теме
Starbucks закрыл более половины кофеен в Китае из-за коронавируса
Бизнес
Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter