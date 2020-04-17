Коронавирус поставил мир перед угрозой дефицита кофе

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 грозит оставить плантации кофе в Латинской Америке без сборщиков. Между тем запасы необжаренных бобов в США уже сократились до пятилетнего минимума

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Распространение в странах Латинской Америки коронавирусной инфекции COVID-19 создает угрозу возникновения дефицита кофе, предупреждает Bloomberg. По данным агентства, ранее прогнозировалось, что в 2020 году спрос на кофе превысит предложение, но недостача будет покрыта за счет остатка предыдущих урожаев. Однако начало пандемии привело к «паническим закупкам» кофе (в США запасы необжаренных бобов упали до минимума за пять лет), а COVID-19 теперь угрожает и сбору нового урожая.

Случаев заражения COVID-19 в странах Латинской Америки, поставляющих на мировой рынок кофе, пока существенно меньше, чем в Европе или США (в Бразилии — около 31 тыс. (1952 смерти), Перу — примерно 12,5 тыс. (274 смерти), в Колумбии — чуть больше 3,2 тыс. (144 смерти), данные университета Джонса Хопкинса), однако уже сейчас болезнь грозит оставить плантации кофе без сборщиков. Между тем в Колумбии большую часть урожая кофе до сих собирают вручную.

Bloomberg напоминает, что работа сборщиков кофе в Латинской Америке относится к низкооплачиваемым, при этом живут работники скученно, что создает высокий риск распространения коронавируса даже в том случае, если заражен оказался лишь один человек.

Исполнительный директор Национальной федерации производителей кофе Колумбии (Fedecafe) Роберто Велес признает, что болезнь уже привела к некоторым проблемам. По его словам, Fedecafe принимает меры, чтобы обеспечить привлечение необходимого для уборки урожая числа работников, в том числе за счет привлечения увольняемых в других сферах экономики. Однако ситуацию осложняет также введение в регионах, где расположены плантации кофе, ограничений на передвижение.